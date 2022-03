F.I.S. (Fabbrica Italiana Sintetici) produttore italiano di principi attivi parteciperà alla DCAT Week a New York

Montecchio Maggiore (VI), 16 marzo 2022 – F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., leader in Italia e tra i principali operatori in Europa nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, partecipa alla DCAT Week, uno dei più importanti eventi annuali internazionali dedicati alle aziende impegnate nella catena di valore della produzione biofarmaceutica promosso da DCAT (Drug, Chemical & Associated Technologies Association).

L’appuntamento si svolge a New York, dal 21 al 24 marzo e coinvolge oltre 10.000 professionisti del settore con più di 700 aziende di oltre 50 paesi del mondo. Il team FIS sarà presente all’Hotel The Benjamin (125 East 50th Street) per incontrare e confrontarsi con clienti ed esperti del settore.

Michele Gavino, Amministratore Delegato di FIS: “Siamo orgogliosi che un’eccellenza del settore chimico farmaceutico italiana come FIS partecipi da protagonista a uno dei più importanti eventi internazionali dedicati. L’esplosione del conflitto in Ucraina ha acuito le criticità legate all’approvvigionamento delle materie prime, alla logistica e alla fornitura di energia causando un innalzamento dei costi per la nostra industria. È dunque fondamentale poter condividere queste problematiche con tutti gli stakeholders al fine di individuare delle possibili soluzioni da mettere in atto, con l’auspicio che gli enti regolatori continuino ad agire nella consapevolezza di quanto queste variabili condizionino l’operatività e la redditività delle aziende che operano sul mercato”.

N.d.R.: Comunicato stampa ricevuto in Redazione il 16 marzo 2022

