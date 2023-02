Farmaci automedicazione. Nel 2022 fatturato a 2,9 MLD (+19%)

Sono 287 mln le confezioni vendute (+15,9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 13 feb – Con una crescita del 5,7% delle confezioni dispensate rispetto al 2019, i farmaci senza obbligo di prescrizione recuperano pienamente il gap rispetto al periodo pre-pandemico.

Questo grazie a un incremento a doppia crescita sia dei volumi che dei fatturati registrato a fine 2022: le confezioni, pari a poco piu’ di 287 milioni, fanno osservare un +15,9% mentre i fatturati, di poco inferiori a 2,9 miliardi, crescono del +19,0%.

A comunicare la ripresa del mercato per i farmaci di competenza è Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione che fa parte di Federchimica) che ha rielaborato dati IQVIA.

Il 2022 – sottolineano da Assosalute – ha rafforzato l’andamento positivo evidenziato gia’ a partire da aprile 2021: una significativa ripresa della diffusione dei virus stagionali, soprattutto nell’ultimo trimestre del 2022, e l’impiego dei farmaci di automedicazione, sia per la gestione della sintomatologia post vaccino anti-Covid-19, sia per la malattia non grave da Covid-19, spiegano l’eccezionale performance del settore nell’anno appena trascorso.

