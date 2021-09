Farmindustria. L’industria farmaceutica partner strategico del Paese

L’industria farmaceutica è partner strategico del Paese. Lo ha dimostrato durante la pandemia, dando un sostegno importante sul territorio alla gestione della crisi e sviluppando, in meno di un anno, cure e vaccini contro il Covid-19. Lo dimostra ogni giorno investendo nella ricerca e garantendo la continuità della fornitura di farmaci, vaccini e terapie indispensabili per prevenire e curare malattie, spesso rare. Lo ha fatto anche in un anno difficile come il 2020: oltre il 90% delle imprese del farmaco ha confermato gli investimenti in R&S e, di queste, quasi il 40% li ha incrementati.

Una partnership che ha permesso negli anni al settore e al Paese di crescere insieme, diffondendo nuove conoscenze, competenze e buone pratiche, alimentando una cultura condivisa sulle nuove frontiere della scienza e della tecnologia