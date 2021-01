Friuli Venezia Giulia. Piano vaccinazioni con ISF inseriti in prima fascia

Oggetto della Comunicazione:

Indicazioni per gli informatori scientifici farmaceutici.

Sistema di prenotazione vaccino Covid-19

Con la presente si informa che gli informatori scientifici farmaceutici rientrano nelle categorie prioritarie della prima fase, in quanto assimilabili al “personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario”, come da indicazioni del Commissario Arcuri e sono classificati nel Sistema di prenotazione come “OPERATORI NON SANITARI PRIVATI“

Cordiali saluti