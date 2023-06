Fedaiisf aderisce il 24 giugno alla manifestazione in difesa del diritto alla salute e per il rilancio del SSN, pubblico e universale

Fedaiisf ha deciso di partecipare alla manifestazione in difesa del Servizio Sanitario Nazionale che si terrà a Roma, in piazza del Popolo, il 24 giugno prossimo alle ore 10.

Abbiamo preparato un volantino digitale per comunicare l’iniziativa e vi chiedo di farlo girare nelle vostre chat.

Noi, in qualità di Informatori Scientifici, operiamo all’interno del SSN collaborando con la classe medica e con gli altri operatori sanitari con l’obiettivo di favorire il corretto uso dei farmaci, degli integratori e dei dispositivi medici.

Lo facciamo consapevoli che, se il Servizio Sanitario funziona bene come Costitizione vuole, è il cittadino ad averne i benefici vedendo rispettato il suo diritto costituzionale alla salute. Ci uniamo, quindi, alla voce delle altre associazioni (sindacati medici, cittadinanza attiva, GIMBE e altri) a supporto di un SSN pubblico e universale.

Per la tutela del diritto alla Salute, per un Servizio Sanitario Nazionale e un sistema socio sanitario – pubblico, solidale e universale – a cui garantire le necessarie risorse economiche e organizzative ma soprattutto il personale: operatori e professionisti che possano realmente garantire il diritto alla cura di tutte e tutti, con salari adeguati, per contrastare il continuo indebolimento della sanità pubblica, recuperare i divari nell’assistenza effettivamente erogata, a partire da quella territoriale e dalle liste d’attesa, e valorizzare il lavoro di cura; serve, per questo, un piano straordinario pluriennale di assunzioni che vada oltre le stabilizzazioni e il turnover, superi la precarietà della cura e di chi cura; per garantire la salute e la dignità delle persone non autosufficienti; per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rilanciando il ruolo dei servizi della prevenzione, ispettivi e di vigilanza. Avere una sanità pubblica vuol dire garantire le cure per tutte e tutti, in tutto il Paese, e fermare la privatizzazione della sanità e della salute. (fonte: il Comitato organizzatore)

Elenco provvisorio delle Associazioni che aderiscono alla manifestazione nazionale del 24 giugno a Roma in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale. ACLI Action Aid ALI – Autonomie Locali Italiane ANPI Antigone AOI – Cooperazione e Solidarietà Internazionale ARCI Articolo 21 Associazione per il Rinnovamento della Sinistra Associazione Salute Diritto Fondamentale Associazione Salute Internazionale AUSER Campagna PHC Primary Health Care now or never CGIL Cipes Cittadinanzattiva CNCA Comunità San Benedetto al Porto Coordinamento Democrazia Costituzionale Coordinamento Salute Mentale CoPerSaMM CRS Emergency Fairwatch Federconsumatori Fondazione Franca e Franco Basaglia Fondazione GIMBE Fondazione Nilde Iotti Forum Diseguaglianze Diversità Forum Droghe Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua Forum per il Diritto alla Salute Forum Salute Mentale Greenpeace Gruppo Abele Gruppo Solidarietà Istituto Fernando Santi Laudato Si’ – Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale Legambiente Libera Libertà e Giustizia Link Lisbon Instituteof Global Mental Healt Medicina Democratica Movimento per la Sanità Pubblica Nonna Roma Osservatorio stopopg Prima la Comunità Psichiatria Democratica Rete Numeri Pari Rete Salute Welfare Territorio Rete Studenti Medi Salviamo la Costituzione Sbilanciamoci Solaris odv SIEP SOS Sanità SUNIA Tavolo No Autonomia Differenziata UDS UDU UISP UNASAM Fedaiisf

