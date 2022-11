Integratori. Nuovi modelli di ricerca sulla cancerogenesi e la valutazione tossica delle molecole naturali

Riceviamo e pubblichiamo

Lo sviluppo e il perfezionamento di nuovi modelli biologici per lo studio del cancro utilizzando anche sostanze naturali è molto importante, oltre che per permettere di smentire alcune pseudo ricerche e pseudo-relazioni europee contro le sostanze naturali, ma anche per sviluppare nuovi modelli di simulazione delle formazioni cancerogene nonché delle angiogenesi provocate dalle cellule tumorali che ci permettano di capire meglio i meccanismi di formazione delle Neoplasie.

Gli studi che sto conducendo su vari modelli biologici vanno proprio in questa direzione, i primi studi e i primi modelli hanno dato risultati molto positivi e saranno utili per sostituire sempre di più quando possibile l’utilizzo i modelli animali in laboratorio e ad avere una comprensione più diretta della biologia del cancro.

Paolo Pelini

Erbochimico

Ricerca Farmacognostica e Citotossicologica su Estratti di Piante Officinali

Studio Erbochimico di Ricerca Scientifica di Citotossicologia Pelini

Responsabile Scientifico Cytotoxicology Research Italy

Roma – Italy

Email: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it