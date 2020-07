Comunicato Sindacati su incontro in Regione Emilia Romagna

Mercoledì 8/7/2020 i componenti del gruppo di lavoro Regionale su informazione scientifica:

-Pietro Gualandi delegato sindacale FILCTEM Cgil, e componente gruppo di lavoro su informazione scientifica di Regione Emilia-Romagna;

-Fabio Francia delegato sindacale FEMCA Cisl, e componente gruppo di lavoro su Informazione Scientifica di regione Emilia-Romagna;

-Mateo Marasi delegato sindacale UILTECUil;

-Massimo Camati, consigliere Nazionale Fedaisf, referente Fedaisf per Emilia-Romagna e componente del gruppo di lavoro su informazione scientifica di Regione Emilia-Romagna;

-Alberto Bonomo presidente sezione Fedaisf di Bologna;

sono stati ricevuti dalla dotoressa Otavia Soncini Presidente della IV Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Emilia-Romagna.

Si è parlato in generale del ruolo della figura lavorativa dell’informatore scientifico, si sono evidenziate le criticità a svolgere questo lavoro in presenza in alcune strutture sanitarie, si è abbozzato il coinvolgimento di questi lavoratori in alcuni progetti futuri di tipo divulgativo, formativo da parte delle istituzioni sanitarie regionali.

Si è palesata l’importanza del tavolo paritetico permanente regionale riguardante l’informazione scientifica, e l’opportunità di sfrutare ilrapporto creatosi per ampliare la discussione sul piano della politica sanitaria che la Regione vorrà mettere in campo nel futuro.

L’incontro nato come un contributo ad una evoluzione positiva del lavoro delI’SF in regione, in favore di un Sistema Sanitario Regionale sempre più rispondente ai bisogni crescenti di salute delle nostre comunità, ha portato all’intenzione reciproca di continuare l’interlocuzione creatasi in questa occasione, e provare a realizzare i progetti formativi e divulgativi lì abbozzati.

FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL E.R.

Bologna, 9 luglio 2020