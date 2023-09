Nuova Commissione ECM. I componenti di nomina ministeriale

Il Ministero della Salute ha aggiornato la composizione della Commissione nazionale ECM, la cui prima convocazione è prevista per inizio settembre.

Per promuovere in maniera più incisiva una proposta di riforma sostanziale del sistema ECM, la Commissione Albo Odontoiatri nazionale ha deciso di designare il proprio Presidente Raffaele Iandolo, in sostituzione di Alessandro Nisio, come componente della Commissione in rappresentanza degli odontoiatri. Tale richiesta è stata sostenuta e accolta d’intesa con il Ministero della Salute.

il decreto del Ministero della Salute.

FNOMCeO – 1 settembre 2023

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

I soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto E.C.M. sono:

Ministero della Salute

la Commissione nazionale per la formazione continua

le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano

gli ordini e collegi professionali

gli organizzatori di eventi formativi d’interesse per il progetto E.C.M.

i professionisti sanitari cui è destinata l’offerta formativa

le società scientifiche

le associazioni professionali

le organizzazioni sindacali

Le tipologie di Provider attualmente previste sono:

Università, Facoltà e Dipartimenti universitari

Istituti scientifici del servizio sanitario nazionale

Istituti del consiglio nazionale delle ricerche

Società scientifiche e associazioni professionali in campo sanitario

Ordini e collegi delle professioni sanitarie

Fondazioni a carattere scientifico

Case editrici scientifiche

Società, Agenzie ed Enti pubblici

Società, Agenzie ed Enti privati

Commissione nazionale per la formazione continua

“Con il D.M. del 1 agosto 2023 è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022“.

Per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, è ricostituita presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua.”. “La Commissione dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento.”

Presidente

Ministro della Salute – On. Orazio Schillaci

Vice Presidenti

Coordinatore della Commissione Salute – Ass. Raffaele Donini

Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Dott. Filippo Anelli

Componenti di Diritto

Direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – Dott. Domenico Mantoan

Direttore generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della salute – Dott.ssa Rossana Ugenti

Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua – Dott.ssa Lorena Martini

Componenti

Dott.ssa Alba La Barba (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Luigi Califano (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Paolo Messina (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Roberto Pirrò (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Gabriele Bellotti (Conferenza Stato-Regioni)

Dott.ssa Antonella Caroli (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Claudio Costa (Conferenza Stato-Regioni)

Dott.ssa Eleonora Angeli (Conferenza Stato-Regioni)

Dott. Roberto Monaco (FNOMCeO)

Dott. Carlo Curatola (FNOMCeO)

Dott. Raffaele Iandolo (Commissione Nazionale Albo Odontoiatri)

Dott. Giovanni Zorgno (Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani)

Dott.ssa Daniela Mulas (Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani)

Dott.ssa Nausicaa Orlandi (Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici)

Dott. Alessandro Trento (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi)

Dott.ssa Claudia Dello Iacovo (Ordine Nazionale dei Biologi)

Dott. Palmiro Riganelli (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche)

Dott. Pierpaolo Pateri (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche)

Dott.ssa Martha Traupe (Federazione nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica)

Dott. Emiliano Mazzucco (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

Dott. Gianluca Signoretti (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

Dott.ssa Anna Giulia De Cagno (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

Dott. Rosario Bracciante (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

Dott. Francesco Ruggiero (Ministero della Salute)

Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello (Ministero della Salute)

Dott. Davide Antonio Ambroselli (Ministero della Salute)

Dott. Pietro Quinto (Ministero della Salute)

Dott. Riccardo Memeo (Ministero della Salute)

Prof. Carlo Della Rocca (Ministero della Salute su proposta del Ministero dell’Università e della Ricerca)

Prof. Michele Augusto Riva (Ministero della Salute su proposta del Ministero dell’Università e della Ricerca)

