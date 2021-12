Sez. AIISF Piacenza. Dagli informatori scientifici, una Santa Lucia per la Pediatria

Dagli informatori scientifici, una Santa Lucia per la Pediatria. Pastelli, pennarelli, gessetti, lavagne e tanto altro per i pazienti più giovani dell’ospedale.

Doni ricevuti con gioia da Giacomo Biasucci, direttore del Dipartimento materno-infantile, Barbara Cavalli, coordinatrice infermieristica della Pediatria, e Carlotta Granata, coordinatrice Neonatologia.

Piacenza Sera – 13 dicembre 2021

“Il nostro primo dono – esordisce Silvia Brega, presidente dell’Associazione degli informatori scientifici del farmaco, sezione di Piacenza – arriva il giorno di Santa Lucia ed è chiaramente rivolto ai più piccoli, ai più fragili”.

Il primo di una serie, si augura Brega, accompagnata per l’occasione dai colleghi Laura Gnocchi e Giovanni Cervini. L’associazione intende “rivolgere un gesto ai più bisognosi”, mostrando una sensibilità che, di questi tempi, non può che risultare necessaria, e per questo benvenuta.

L’associazione degli informatori, che fa parte del circuito nazionale Fedaiisf, “conosce bene gli ospedali – ha concluso Brega. E spera che in questo giorno particolare i piccoli ricoverati possano trovare anche uno spazio per il gioco e la serenità”.