Lancet. L’esternalizzazione ai privati dei servizi sanitari ha portato in Gran Bretagna ad un aumento dei tassi di mortalità curabili

Esternalizzazione dei servizi sanitari al settore privato e tassi di mortalità curabili in Inghilterra, 2013-2020: uno studio osservazionale sulla privatizzazione del SSN

Lancet Public Health 2022; 7: e638–46 – Benjamin Goodair, Aaron Reeves – Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford, Oxford, UK

Gli effetti dell’esternalizzazione dei servizi sanitari a fornitori a scopo di lucro sono contestati, con alcuni che sostengono che l’introduzione di tali fornitori migliorerà le prestazioni attraverso una concorrenza aggiuntiva, mentre altri temono che ciò comporterà una riduzione dei costi e risultati peggiori per i pazienti. Abbiamo mirato a esaminare questo dibattito valutando empiricamente l’impatto della spesa esternalizzata a fornitori privati, a seguito dell’Health and Social Care Act del 2012, sui tassi di mortalità curabili e sulla qualità dei servizi sanitari in Inghilterra.

La privatizzazione del NHS in Inghilterra, attraverso l’esternalizzazione di servizi a società a scopo di lucro, è aumentata costantemente nel 2013-2020. L’esternalizzazione al settore privato corrispondeva a un aumento significativo dei tassi di mortalità curabile, potenzialmente come risultato di un calo della qualità dei servizi sanitari.

Per questo studio osservazionale, abbiamo utilizzato un nuovo database composto da contratti di appalto analizzabili tra il 1o aprile 2013 e il 29 febbraio 2020 (n=645 674, valore > £ 25 000, valore totale £ 204,1 miliardi), attraverso 173 studi clinici gruppi di commissioning (CCG; enti sanitari regionali) in Inghilterra. I dati sono stati raccolti da 12 709 file di spesa eterogenei principalmente ricavati dai siti Web dei commissari con i nomi dei fornitori abbinati a registri che li identificano come organizzazioni del Servizio sanitario nazionale (SSN), società a scopo di lucro o enti di beneficenza. Abbiamo integrato questi dati con i tassi di mortalità locale per cause che dovrebbero essere curabili con un intervento medico, indicando la qualità dei servizi sanitari.

Questi risultati hanno implicazioni per il dibattito sulla privatizzazione del SSN, suggerendo che la fornitura a scopo di lucro di servizi sanitari potrebbe essere associata a peggiori esiti sanitari della popolazione. Nel caso del NHS in Inghilterra, la nostra ricerca solleva dubbi sul fatto che l’attuale portata dell’uso del settore privato sia ottimale per la qualità dell’assistenza e suggerisce che ulteriori aumenti dell’offerta a scopo di lucro sarebbero un errore. Tuttavia, data l’andamento dei dati, sembra improbabile un cambiamento di direzione e un’espansione dell’offerta del settore pubblico senza un notevole intervento politico.

Dall’approvazione dell’Health and Social Care Act del 2012 in Inghilterra, le società a scopo di lucro stanno fornendo una quota crescente di servizi del SSN. Le preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza fornita dalle società a scopo di lucro sembrano giustificate poiché i nostri risultati mostrano che l’outsourcing è associato a tassi più elevati di mortalità per cause che potrebbero essere trattate con interventi medici efficaci.

Estratto Article Published: July 2022

Commento: For-profit health care might be damaging population health: gli standard di qualità devono essere esplicitati in modo completo, ci deve essere un attento monitoraggio delle prestazioni e ci deve essere un’applicazione rigorosa quando gli standard non sono all’altezza. Incompleta la specifica dei contratti tra commissari e fornitori a scopo di lucro apre la possibilità che le società a scopo di lucro cercheranno profitti compromettendo la qualità dell’assistenza sanitaria piuttosto che attraverso l’innovazione e l’efficienza. Le società a scopo di lucro godono di un vantaggio informativo nelle negoziazioni rendendo più probabile che la qualità venga sacrificata nella ricerca del profitto. Se deve esserci un’ulteriore privatizzazione nel NHS in Inghilterra, le protezioni commerciali in confidenza devono essere rimosse.