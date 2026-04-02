Lazio. Intersindacale Mmg: Stop ai controlli oppressivi sulla farmaceutica

I medici di famiglia del Lazio alzano la voce contro le nuove disposizioni regionali sul monitoraggio della spesa farmaceutica. “A rischio l’assistenza ai cittadini e infrazione al codice”

Panorama Sanità – 1 Aprile 2026

I medici di medicina generale del Lazio riuniti nell’intersindacale ovvero Fimmg– Smi– Snami– Federazione Medici del Territorio – Cisl Medici contro il “controllo oppressivo e asfissiante del monitoraggio della spesa farmaceutica nella Regione Lazio” e portano la situazione all’attenzione delle istituzioni nazionali.

L’intersindacale ha inviato una formale richiesta di intervento al Ministero della Salute, alla Fnomceo, alla Regione Lazio, agli Ordini provinciali e ai Direttori generali delle Asl, denunciando gravi criticità nelle nuove disposizioni regionali. Al centro della contestazione, la nota del 26 marzo sulla farmaceutica convenzionata e sul funzionamento delle Commissioni di Appropriatezza Prescrittiva Interdistrettuale (Capi), che – secondo i sindacati – “stravolge lo spirito originario” dell’accordo del 2019 e introduce un modello fondato su logiche amministrative e contabili.

Le organizzazioni parlano apertamente di un sistema di controllo “oppressivo”, che rischia di trasformare la verifica dell’appropriatezza in uno strumento di pressione sui medici. In particolare, viene contestato l’obbligo di individuare ogni mese un numero prefissato di medici da sottoporre a verifica, con richiesta di controdeduzioni e possibili conseguenze economiche.

“Un meccanismo basato su obiettivi numerici – spiegano – non risponde a criteri clinici e può condizionare le scelte terapeutiche, favorendo forme di medicina difensiva di tipo economico”. Secondo l’intersindacale, il rischio concreto è che la prescrizione non sia più guidata esclusivamente dal bisogno del paziente, ma dalla necessità di evitare segnalazioni o contestazioni.

Una deriva che potrebbe compromettere sia l’autonomia professionale sia il rapporto fiduciario con i cittadini. Nella lettera inviata alle istituzioni viene inoltre richiamato il possibile contrasto con i principi del Codice deontologico e con l’articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute come fondamentale. I sindacati annunciano anche l’intenzione di rivolgersi al Garante della privacy per verificare i profili legati alla gestione dei dati.

Altro punto critico è l’assenza di confronto: le nuove disposizioni, sottolineano le organizzazioni, sono state adottate senza concertazione e senza il coinvolgimento della medicina generale, in un contesto già segnato da carenza di personale e crescente domanda assistenziale.

Per questo l’intersindacale chiede un intervento immediato: sospensione delle misure, revisione delle modalità operative delle CAPI, separazione tra audit clinico e controlli economici e, soprattutto, il ritiro della nota del 26 marzo.

“Disponibili al confronto – concludono – ma non ad accettare modelli che comprimono l’autonomia professionale e mettono a rischio la qualità dell’assistenza”.

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Fimmg Roma

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Prove di disgelo tra la Regione Lazio e i medici, dopo lo scontro sospesa la circolare “incriminata”

Dopo la proclamazione dello stato di mobilitazione dei camici bianchi, la Regione ha disposto la sospensione della circolare sul monitoraggio della spesa farmaceutica: “Ora riapriamo il dialogo”

Roma Today – 3 aprile 2026

Prove di disgelo tra la Regione e i medici di base di Roma e del Lazio. Dopo la proclamazione dello stato di mobilitazione a seguito della pubblicazione della circolare sul monitoraggio della spesa farmaceutica, i camici bianchi annunciano la ripresa delle trattative regionali, chiarendo l’intenzione di tornare a sedersi già al prossimo tavolo, previsto per il 9 aprile.

La nota della Regione

L’annuncio fa seguito alla circolare inviata dalla Direzione regionale Salute in cui si stabilisce la sospensione delle attività di monitoraggio sulla spesa farmaceutica, chiarendo però che la decisione è stata presa con l’obiettivo di avviare “un confronto finalizzato a definire modalità condivise di monitoraggio, capaci di implementare le esigenze di governance del sistema”.

Disposta anche la sospensione “nelle more della definizione dell’Accordo integrativo regionale” della nota dello scorso 15 gennaio, sulle Aggregazioni funzionali territoriali, vale a dire la nuova forma organizzativa della medicina generale, definita con l’obiettivo di implementare l’assistenza sul territorio e che era stata già motivo di scontro tra la Regione e la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) di Roma.

“Si auspica che il presente provvedimento – conclude la Regione – possa favorire la ripresa di un dialogo costruttivo e contribuire al superamento dello stato di mobilitazione”.

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