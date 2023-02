Nel 2022, l’EMA ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio di 89 medicinali. Di questi, 41 avevano un nuovo principio attivo che non era mai stato autorizzato prima nell’Unione europea (UE). La panoramica dell’icona PDF delle raccomandazioni chiave del 2022 pubblicate oggi include dati sull’autorizzazione dei medicinali e una selezione di nuovi trattamenti che rappresentano progressi significativi nelle loro aree terapeutiche.

Le emergenze sanitarie pubbliche sono rimaste una priorità fondamentale per l’EMA nel 2022. Il documento in evidenza riassume le raccomandazioni più importanti sui vaccini e sui trattamenti per COVID-19 e per mpox (vaiolo delle scimmie).

Una volta che un medicinale è autorizzato dalla Commissione europea e prescritto ai pazienti, l’EMA e gli Stati membri dell’UE ne monitorano costantemente la qualità e il rapporto rischio-beneficio e intraprendono azioni regolatorie quando necessario. Le misure possono includere una modifica delle informazioni sul prodotto, la sospensione o il ritiro di un medicinale o il richiamo di un numero limitato di lotti. Nel documento è inclusa anche una panoramica di alcune delle più importanti raccomandazioni relative alla sicurezza.

Comunicato EMA – 16 febbraio 2023

EMA. Human Medicines Highlights 2022