Ordinanza. Mascherina, resta l’obbligo nelle RSA e nei reparti ove sono anziani, fragili e immunodepressi

Resta l’obbligo di indossare la mascherina fino al prossimo 31 dicembre nelle Residenze sanitarie per gli anziani e in molti reparti degli ospedali e in particolare lì dove ci sono «anziani, fragili e immunodepressi».

Toccherà alle direzioni sanitarie degli ospedali decidere se estendere l’obbligo anche negli altri reparti e nelle sale d’attesa, mentre medici di famiglia e pediatri decideranno per i loro ambulatori.

Il ricorso al tampone per l’accesso in pronto soccorso (ora non più obbligatorio) sarà infine sempre a discrezione delle direzioni sanitarie o delle autorità regionali. Riportiamo l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Orazio Schillaci.

IL MINISTRO DELLA SALUTE