Nerviano. La francesa Benta ha acquisito Nerpharma

Benta rafforza la sua presenza europea con l’acquisizione del CDMO italiano NerPharMa a Milano

Comunicato Stampa Benta – 18 febbraio 2026

Milano, Italia, 18 febbraio 2026 Benta ha annunciato l’acquisizione di NerPharMa, una società di produzione farmaceutica con sede a Milano, Italia, dal Gruppo NMS. L’acquisizione segna un passo significativo nel rafforzamento della piattaforma industriale europea di Benta e nell’espansione delle sue capacità di oncologia, biologici e produzione ad alta potenza.

Situato strategicamente in uno dei principali centri farmaceutici d’Europa, NerPharMa gestisce una struttura accreditata da più autorità di regolamentazione, tra cui l’EMA e la FDA statunitense, e impiega oltre 100 membri del personale. Il sito fornisce capacità di produzione complete attraverso prodotti biologici e prodotti farmacologici integrati (DP) ad alta potenza, nonché servizi di sostanze farmacologiche (DS) in dosaggi solidi orali e iniettabili. NerPharMa supporta un portafoglio diversificato di clienti attivi, che vanno dalle imprese locali alle multinazionali.

“Questa acquisizione rappresenta un significativo passo avanti nell’espansione delle operazioni europee di Benta. Ci consentirà di migliorare le nostre capacità in terapie complesse, come prodotti biologici e prodotti ad alta potenza, rafforzando al contempo la nostra rete internazionale di clienti. Benta si sta ora posizionando bene come partner CMO (Contract Manufacturing Organization) di uno sportello in tutte le forme galeniche, dalla chimica del processo alla distribuzione”, ha dichiarato Bernard Tannoury, presidente e CEO di Benta Group.

“Questo disinvestimento segna uno sviluppo fondamentale nella nostra transizione per diventare un’organizzazione dedicata all’innovazione oncologica”, ha dichiarato il dott. Hugues Dolgos, PharmD, CEO di NMS Group. “Concentrando i nostri sforzi sulla ricerca e lo sviluppo di piccole molecole e ADC, siamo in una posizione migliore per accelerare il progresso della fornitura di trattamenti innovativi. Sono fiducioso che NerPharMa continuerà a progredire come parte della rete globale di Benta.”

Profili aziendali

A proposito di Benta. Benta è un gruppo sanitario internazionale che offre produzione farmaceutica integrata, servizi CDMO (N.d.R.:Contract Development and Manufacturing Organization: sono aziende farmaceutiche specializzate che offrono servizi in outsourcing per l’intero ciclo di vita del farmaco) e soluzioni sanitarie strategiche nei mercati globali. Sfruttando forti piattaforme industriali in Europa e in Medio Oriente, Benta combina eccellenza industriale, competenza normativa e partnership a lungo termine per supportare l’innovazione dallo sviluppo iniziale attraverso la produzione commerciale e l’accesso dei pazienti, rispettando i più alti standard di qualità, conformità e prestazioni operative.

Informazioni su NerPharMa NerPharMa è un’organizzazione italiana per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) specializzata nella formulazione e produzione di ingredienti farmaceutici attivi (API) e moduli di dosaggio finiti. Conosciuto per la sua esperienza nella gestione di composti ad alta potenza e requisiti di produzione complessi, NerPharMa fornisce servizi integrati dallo sviluppo in fase clinica alla produzione commerciale su vasta scala.

Informazioni sul gruppo NMS. NMS Group è un’azienda incentrata sull’oncologia dedicata alla scoperta e allo sviluppo di terapie innovative contro il cancro. Con sede a Milano, in Italia, il Gruppo sfrutta le sue piattaforme proprietarie per far progredire una pipeline di inibitori a piccole molecole e coniugati anticorpi-farmaci (ADC) di nuova generazione, con l’obiettivo di affrontare elevate esigenze mediche insoddisfatte in oncologia globale.

