OO.SS. Comunicato attivazione Fondo T.R.I.S.

Si è svolto in data 19 gennaio u.s. il previsto incontro con Farmindustria e Federchimica in merito all’attuazione del Fondo Tris.

Abbiamo convenuto di muoverci su 3 punti prioritari:

1) Costituzione e gestione del Comitato di Amministrazione del Fondo.

2) Definizione da parte di INPS della circolare interpretativa di reale costituzione del fondo.

3) Condivisione con INPS degli oneri derivanti dalle operazioni amministrative, come ad esempio il finanziamento delle prestazioni e il costo per il versamento dei contributi ed erogazione assegno straordinario.

Per quanto concerne la nomina del Comitato di Amministrazione, che per parte nostra è numericamente formato da sei componenti (3 per Federchimica e Farmindustria e 3 per Filctem – Femca e Uiltec) si procederà alla individuazione di figure professionali che abbiano i requisiti necessari e che dovranno poi essere validati dal Ministero del Lavoro.

Con la definizione del comitato, ci attiveremo contestualmente con lettera di richiesta di incontro congiunta alla Presidenza dell’ INPS in modo da velocizzare il più possibile la partenza amministrativa e gestionale del Fondo Tris.

Abbiamo convenuto inoltre, di incontrarci nuovamente entro due settimane in modo da definire in maniera più specifica il prosieguo delle iniziative.