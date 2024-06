Paolo Pelini: Pubblicazione Relazioni Completa e Studio sulla Sicurezza Derivati Idrossiantracenic

Dopo la pubblicazione dell’EFSA, European Food Safety Authority, sulle specie botaniche contenenti derivati idrossiantracenici, il 23 maggio, dove i suoi esperti affermano di non essere in grado di valutare la sicurezza delle preparazioni a base di antrachinoni sulla base degli studi che sono stati effettuati.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2024.8766

In base agli studi presi da loro in considerazione sulla presunta genotossici di specie botaniche contenuti derivati idrossiantracenici, e per tale motivo tali piante come Aloe, Senna, Cascara, per il principio europeo della precauzionalità, restano attenzionate di essere mutageniche, ho deciso di pubblicare, lanciando contemporaneamente un invito alle università che vorranno partecipare ad un eventuale studio o approfondimento di dati, la relazione completa che girai già nel Maggio del 2021 al Governo Draghi e all’attuale governo Meloni oltre che in Parlamento e alla stessa commissione Europea dove in base alle valutazione oggettive da me riscontrate a proposito della relazione dell’EFSA, dove come più volte detto, c’erano mancanze di metodiche scientifiche valide a sostegno della tesi della Genotossicità e a seguito dello studio in vitro da me condotto, si faceva presente la sicurezza delle sostanze prese in esame se assunte come estratto vegetale nell’interezza del fitocomplesso delle pianta.

Aggiungo con soddisfazione che sulla metodica di valutazione errata da parte dell’ EFSA è poi giunta anche la Società Italiana di Tossicologia SITOX a marzo del 2023.

Relazione Derivati idrossiantraceni-1