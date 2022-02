Partita Iva al 5% chi la può aprire nel 2022, i costi e la durata massima prevista

Solo il 5% di tasse, è una delle possibilità reali per chi apre una partita iva nel 2022. Tutte le spiegazioni e i chiarimenti Business on line – 31 gennaio 2022 Chi può aprire una partita Iva 2022 al 5%? Questo regime di favore può essere applicato per un massimo di 5 anni. Indispensabile che l’attività autonoma o professionale sia di nuova istituzione ovvero appena avviata.

Non c’è solo l’aliquota agevolata al 15% per le partite Iva che avviano un’attività e che hanno ricavi non superiori a una certa soglia.

Anche per il 2022 è infatti accessibile anche il regime fiscale che prevede l’applicazione di una aliquota al 5% sul reddito imponibile. Vediamo quindi in questo articolo:

Chi può aprire una partita Iva 2022 al 5%

Caratteristiche partita Iva 2022 al 5%

Chi può aprire una partita Iva 2022 al 5%

Prima di esaminare nel dettaglio chi può aprire una partita Iva al 5% nel 2022 è bene precisare una condizione di base. Questo regime di favore può essere applicato per un massimo di 5 anni, dopodiché – in base ai requisiti – il contribuente rientra nel regime ordinario o in quello forfettario. In ogni caso è indispensabile che l’attività autonoma o professionale sia di nuova istituzione ovvero appena avviata.

Possono accedere al regime delle partite Iva al 5% coloro che hanno ottenuto nell’anno di imposta precedente ricavi non superiore alla soglia di 65.000 euro all’anno. E che allo stesso tempo non hanno oltrepassato il limite di 30.000 euro di reddito derivante da lavoro dipendente e né quello di 20.000 euro di spesa per dipendenti.

La normativa 2022 richiede anche che il contribuente non deve aver svolto nei tre anni precedenti attività artistica, imprenditoriale e professionale. Dopodiché, ma non di minore importanza ai sensi dell’accesso al regime delle partite Iva al 5%, l’attività esercitata non deve essere la mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Come fatto presente dall’Agenzia delle entrate, il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo per fruire dell’aliquota agevolata al 5% persegue una finalità antielusiva.

Punta a evitare che il beneficio possa essere fruito da contribuenti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la sola variazione del codice Ateco sfruttando il cambio di denominazione previsto per il rinnovo dell’attività.

In pratica la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. Ed è quindi indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.

Notizie correlate: Agenzia delle entrate. Regime forfetario (le regole 2020)