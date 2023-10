Pharmexpo torna nel 2023 con la quindicesima edizione

PHARMEXPO ANTICIPA L’APPUNTAMENTO, 15ESIMA EDIZIONE A NAPOLI DAL 27 AL 29 OTTOBRE

ALLA MOSTRA D’OLTREMARE FOCUS SU FARMACIA DEI SERVIZI E PAZIENTI CRONICI

quindicesima edizione e lo fa anticipando di un mese l’appuntamento: il salone dell’industria farmaceutica – l’unica manifestazione b2b del Centro-Sud Italia dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici e operatori con le aziende – è in programma dal 27 al 29 ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 52). Tutte le informazioni sono sul sito Napoli, 29 settembre – Pharmexpo torna nel 2023 con lae lo fa anticipando di unmese l’appuntamento: il salone dell’industria farmaceutica – l’unica manifestazione b2b del Centro-Sud Italia dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici e operatori con le aziende – è in programma dal(viale Kennedy, 52). Tutte le informazioni sono sul sito www.pharmexpo.it.

La fiera, organizzata da Progecta in collaborazione con l’ordine dei Farmacisti e con Federfarma, si estende su un’area espositiva di 7.500 mq con 250 primarie aziende di prodotti farmaceutici, cosmetici, sanitari, naturali, dietetici. Tema dell’edizione 2023 è ‘Salute e vita di relazione’ che sarà centrale nei numerosi convegni promossi, con crediti Ecm, nel polo fieristico di Fuorigrotta.

“Pharmexpo – sottolinea l’assessore alla Salute del Comune di Napoli e presidente dell’ordine dei Farmacisti, Vincenzo Santagada – è un’occasione per discutere dello stato dell’arte e della direzione che prende la professione del farmacista. Un incontro annuale che permette un reale confronto tra tutti i protagonisti delle filiera, importante per l’aggiornamento professionale e per le novità che ogni anno si presentano in fiera”.

Riccardo Iorio, “la farmacia dei servizi finalmente sta muovendo i primi passi e le farmacie napoletane hanno dimostrato da sempre la loro lungimiranza, mi aspetto una massiva partecipazione a questa edizione di Pharmexpo che rappresenta ormai una realtà consolidata nel mondo della sanità”. Per il presidente di Federfarma Napoli,, “la farmacia dei servizi finalmente sta muovendo i primi passi e lehanno dimostrato da sempre la loro, mi aspetto una massivapartecipazione a questa edizione di Pharmexpo che rappresenta ormai una realtà consolidata nel mondo della sanità”.

I focus principali saranno farmacia dei servizi; uso della cannabis terapeutica; farmacia galenica; telemedicina; concorso per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche; terapie personalizzate per pazienti cronici; alimentazione integratori; e-commerce farmaceutico.

Alla quindicesima edizione di Pharmexpo spazio al gluten free con anche degustazioni di prodotti per prestare attenzione ai circa 200mila celiaci diagnosticati, considerando che la platea arriva a 600mila con i non certificati.

Saranno presenti le più importanti aziende del settore, in particolare con i loro Robot, soluzione digitale che consente di avere magazzini automatizzati: un’innovazione in più per farmacisti e pazienti.

Comunicato Ufficio Stampa Progetta per Pharmexpo