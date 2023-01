PNRR Salute, raggiunte tutte le Milestone europee 2022

Il Ministero della Salute ha raggiunto tutte le milestone (n.d.r: In italiano”pietre miliari/obiettivi”) europee della Missione 6 – Salute fissate per il 2022 e necessarie per richiedere all’Europa l’erogazione della terza tranche di finanziamenti del PNRR.

In particolare, il traguardo si completa con le milestone raggiunte a dicembre, nei due ambiti seguenti.

M6C2-1 “Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)”

La Riforma prevista nell’ambito della Componente 2 della Missione 6 – Salute del PNRR si pone l’obiettivo di revisionare e aggiornare l’assetto regolamentare e il regime giuridico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), attualmente definito dal decreto legislativo n.288 del 2003.

Le finalità del riassetto sono: potenziare le politiche di ricerca del Ministero della Salute; rafforzare il rapporto tra ricerca, innovazione e cure; favorire le reti di ricerca con le altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e gli Atenei; rafforzare il ruolo degli IRCCS quali centri di trasferimento delle conoscenze; potenziare la capacità degli stessi Istituti di attrarre risorse e partecipare a progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale.

La Riforma degli IRCCS è oggetto della Milestone Europea M6C2-1 che prevede l’entrata in vigore di un decreto legislativo entro il quarto trimestre del 2022. La relativa legge delega n.129 del 2022 è stata pubblicata nella GU SG n. 204 del 1/09/2022 e il decreto legislativo n. 200 è stato adottato dal Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2022 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicemebre 2023.

M6C2-7 “Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici”

È stata raggiunta nei tempi la Milestone Europea M6C2-7 “Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici”, che prevede la pubblicazione delle procedure di gara nell’ambito degli accordi quadro Consip e la conclusione dei contratti per la fornitura di servizi, al fine di digitalizzare gli ospedali sede di DEA di I e II livello. La scadenza era prevista il 31 dicembre 2022, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 Salute del PNRR – M6C2 1.1.1.

Consip, in qualità di centrale di committenza nazionale, ha messo a disposizione gli strumenti di procurement idonei alla realizzazione dei progetti di miglioramento del livello di digitalizzazione per i quali è stata prevista la stipula entro la data del 31 dicembre 2022, come da programmazione europea.

Le principali gare che sono state utilizzate per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo sono:

1^ Gara “Sanità digitale – Sistemi informativi clinico-assistenziali” per le pubbliche amministrazioni del SSN;

2^ Gara “Sanità digitale – Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN”.

Inoltre, sono state utilizzate ulteriori gare rese disponibili da Consip per venire incontro ai fabbisogni delle Regioni necessarie per realizzare l’informatizzazione dell’intera struttura ospedaliera. Per ulteriori informazioni consulta la tabella e il sito ufficiale di Consip.

Nota: Consip è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. È una società per azioni il cui unico azionista è il Ministero dell’economia e delle finanze del governo italiano. La denominazione sociale originariamente era CON.S.I.P. (acronimo di “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici”), venne costituita nel 1997 per gestire i servizi informatici dell’allora Ministero del tesoro..