Protocollo d’intesa Farmindustria Campania. La Regione Campania riconosce i rappresentanti Fedaiisf come referenti per l’informazione scientifica

Il giorno 31 ottobre, nella Sala “De Sanctis” a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, è stato siglato un importante “Protocollo d’intesa” tra la Regione e l’associazione Farmindustria, un progetto che si realizza per la prima volta in Italia. L’obiettivo comune è identificare pochi ma concreti punti per affrontare con approccio congiunto, pragmatico e trasparente le tematiche relative alla salute.

La Regione Campania, in osservanza dell’articolo 6 del Protocollo individua come ulteriori referenti di categoria il Dr. Massimiliano Radano, coordinatore regionale Fedaiisf e la Dr.ssa Maria Rosaria Trotta in qualità di referente della Regione Campania per l’informazione scientifica (art. 8 legge regionale 2011) “per portare avanti forme di collaborazione in materia di informazione scientifica del farmaco”.

Il Dr. Cattani, Presidente di Farmaindustria, intervenuto nel pomeriggio alla presentazione ufficiale del progetto presso la sede della So.Re.Sa, ha esplicitato la sua soddisfazione per questo percorso congiunto con la Regione il cui fine, tra i diversi individuati, è creare opportunità per la Ricerca Clinica, l’appropriatezza terapeutica e l’opportunità di collaborare nella formazione in ambito sanitario.

Anche il Dr. Trama, dirigente UOD06 “Politica del Farmaco e dispositivi Medici“, presente all’incontro, ha dichiarato che il protocollo rappresenta la concretizzazione di un progetto importante e non solo un atto formale e che vedrà realizzate tutte le attività finalizzate al benessere e alla salute del cittadino.

Come rappresentanti di Fedaiisf e referenti per la Regione Campania saremo ben lieti, di dare il nostro contributo nella realizzazione dei progetti che andranno via via individuati e realizzati. Ringraziamo il Dr. Ugo Trama e la Dr.ssa Futura Bernardi, per la consueta attenzione nei confronti dell’informazione scientifica e per averci dato l’opportunità di poter svolgere al meglio il nostro ruolo professionale come parte integrante di questo importante progetto.

Comunicato Coordinamento Fedaiisf Regione Campania – 1 novembre 2023

Note:

So.Re.Sa. S.p.A. – Società Regionale per la Sanità – è una società strumentale costituita da Regione Campania per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale.

Per la realizzazione di questo obiettivo il socio unico Regione Campania ha affidato a So.Re.Sa. S.p.A. il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende​ del servizio sanitario regionale

SINFONIA – Sistema INFOrmativo saNità CampanIA – è una piattaforma informatica dedicata ai pazienti di tutta la Regione Campania, Ospedali e strutture sanitarie locali. Sinfonia avvicina l’assistenza sanitaria al paziente attraverso un portale web ed un’App.