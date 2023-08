Puglia. L’appello Fimmg ignorato. La giunta taglia ancora la spesa farmaceutica

Stretta sui farmaci in Puglia, l’obiettivo è un risparmio di quasi 8 milioni

Sanità: nuove misure di contenimento della spesa per i farmaci inibitori della pompa protonica.

statoquotidiano – 31 luglio 2023

La Giunta ha adottato ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, con particolare riferimento ai farmaci Inibitori della Pompa Protonica (PPI).

Si è stabilito che a tal fine i medici prescrittori, nei casi in cui risulti indicato un trattamento con farmaci PPI superiore a 14 giorni, fermo restando il rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate in scheda tecnica dei singoli farmaci e delle limitazioni sulla rimborsabilità in regime SSN, prediligano il ricorso ai confezionamenti dei farmaci PPI da 28 unità posologiche in luogo di quelle da 14 unità, nell’ambito delle prescrizioni effettuate su ricetta SSN (dematerializzata o cartacea) da erogare nel canale della farmaceutica convenzionata.

I Direttori Generali delle ASL, per il tramite degli Uffici Distrettuali e dei Servizi Farmaceutici aziendali provvederammo urgentemente ad attivare audit con i MMG finalizzati a dare rapida e corretta attuazione alle disposizioni emanate con il provvedimento.

La Giunta ha adottato ulteriori misure per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, con particolare riferimento all’incremento della distribuzione diretta del primo ciclo di terapia alla dimissione da ricovero ed a seguito di visita specialistica, nonché della distribuzione diretta per gli assistiti in assistenza domiciliare, residenziale e semi residenziale.

È stato adottato un Prontuario regionale del Primo Ciclo terapeutico, che rappresenta l’elenco dei principi attivi a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica convenzionata, nei confronti delle quali risulta necessario orientare principalmente la distribuzione diretta sia dei farmaci al Primo Ciclo di terapia da parte delle Aziende pubbliche del SSR che dei farmaci per i pazienti in ADI/RSA/RSSA da parte delle ASL. I possibili risparmi sulla spesa farmaceutica convenzionata regionale conseguibili in attuazione delle disposizioni del provvedimento sono quantificabili pari a circa 7,8 milioni di euro su base annua.

Sempre in ambito sanitario, la Regione ha poi approvato i criteri per l’assegnazione alle Asl del fondo da 5 milioni di Euro per sostenere i cittadini affetti da autismo.

Infine, la Giunta ha approvato gli indirizzi operativi per il contributo al Test prenatale non invasivo (NIPT), con la ripartizione delle risorse alle ASL, a disposizione 300mila euro annui.

