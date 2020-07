Regione Sardegna. Ripresa attività ISF secondo linee guida

– di disporre che ogni Direzione sanitaria aziendale debba individuare specifici protocolli /percorsi per lo svolgimento dell’attività di informazione medico scientifica nelle strutture ospedaliere. L’attività degli ISF può essere svolta esclusivamente previo appuntamento con l’operatore sanitario, che dovrà darne comunicazione alla Direzione medica dell’ospedale. Durante gli incontri gli ISF sono tenuti al rispetto dei protocolli/percorsi e delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33/2020, e allegate alla ordinanza del Presidente della Regione del 2 giugno 2020, n. 27. Gli incontri di informazione devono avvenire in spazi appositamente individuati dalla Direzione medica del presidio e in nessun caso è consentito l’accesso ai reparti e in spazi comuni ai pazienti. I protocolli/percorsi individuati dalle Direzioni sanitarie devono essere coerenti con le disposizioni per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/21 del 18.12.2019, “Indirizzi e direttive sull’attività di informazione medico scientifica sul farmaco”.