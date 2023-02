Report Deloitte. Nel 2022 il tasso di ritorno degli investimenti si è ridotto. Le prime 20 aziende hanno speso 139 mld in R&S

È stato pubblicato “Measuring the return from pharmaceutical innovation 2022”, il tredicesimo rapporto annuale del Deloitte Center for Health.

Il report valuta le soluzioni che esplorano le prestazioni dell’industria biofarmaceutica (biopharma) e la sua capacità di generare ritorni dagli investimenti in nuovi farmaci innovativi. Dal 2021 gran parte del mondo si è adattata con successo alla vita in cui il COVID-19 è di più endemico poiché vaccini e trattamenti hanno ridotto il rischio e la gravità della malattia. Tuttavia, le turbolenze geopolitiche e la crisi globale del costo della vita hanno continuato a peggiorare l’instabilità nel panorama sanitario.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) nei biofarmaceutici (biopharma) continuano ad alimentare l’innovazione e a plasmare il futuro della salute. Tuttavia, l’analisi di quest’anno dimostra che, nonostante esempi impressionanti di prodotti innovativi, il cambio di passo nel miglioramento della produttività visto nel 2021 non è continuato.

In effetti, l’analisi di Deloitte mostra che il tasso di rendimento interno medio (TRI) degli investimenti in R&S è sceso al di sotto del livello pre-pandemico. Una nota positiva è che la pandemia ha accelerato la digitalizzazione del settore e una maggiore consapevolezza da parte del settore farmaceutico della necessità di intraprendere azioni urgenti per ampliare la diversità dei partecipanti alla sperimentazione clinica. C’è stato anche un maggiore impegno per la riduzione dell’impatto ambientale del settore.

In questo tredicesimo reportage della serie, l’incertezza del panorama geopolitico, l’aumento dei tassi di inflazione e la grave interruzione dell’offerta globale ha avuto un’inevitabile influenza sulle priorità di investimento in R&S. Quest ‘anno l’analisi dimostra che il cambiamento radicale nel miglioramento della produttività che avevamo previsto nel nostro rapporto 2021 deve ancora essere realizzato.

Nel 2021 – dettaglia Deloitte – si è osservato un notevole aumento del tasso di rendimento interno medio (Irr) al 6,8%, guidato principalmente dall’entità delle risorse Covid-19 (inclusi vaccini e trattamenti). Tuttavia, poiché alcuni di questi asset relativi al Covid-19 sono entrati nel portafoglio commerciale, l’Irr medio nel 2022 è sceso all’1,2%.

La media delle vendite previste per prodotto della pipeline nel 2022 è diminuita a 389 milioni di dollari dai 500 milioni di dollari nel 2021. Questo calo – che ha portato il valore del 2022 pressoché ai livelli del 2020 – è determinato principalmente dal numero di beni di alto valore che hanno lasciato la pipeline quest’anno. Nel 2022, si prevede che solo una delle società analizzate raggiungerà, in tutte le sue attività, un picco medio di vendite attese superiore a 1 miliardo di dollari, e che solo cinque saranno potenzialmente in grado di migliorare il proprio rendimento medio per prodotto rispetto al 2021.

Nel 2022 le prime 20 aziende del campione analizzato hanno speso complessivamente 139 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo (-2% rispetto ai 141 miliardi di dollari del 2021). Il costo medio per lo sviluppo di un singolo prodotto – dalla scoperta al lancio – è stato di 2.284 milioni di dollari (con un aumento di 298 milioni di dollari rispetto al 2021), in linea con i dati pre-pandemia del 2018-2020. Tale incremento del costo medio è dovuto principalmente ad un aumento della durata media del ciclo di sviluppo dei prodotti, che non ha più goduto dell’accelerazione imposta dal Covid-19.