Sanofi ha annunciato il riacquisto di azioni proprie detenute da L’Oreal per 3 miliardi di €

Sanofi ha annunciato ieri mattina un riacquisto del 2,3% delle proprie azioni attualmente detenute da L’Oréal. L’operazione ha un valore di ben 3 miliardi di euro. Ma perché L’Oréal possiede azioni Sanofi?

market screener – 4 febbraio 2025

Rispondere alla domanda è come fare un salto indietro nel tempo di mezzo secolo. Sanofi è stata creata nel 1973 come piccola unità di diversificazione di Elf Aquitaine (la componente principale di un gruppo oggi meglio conosciuto come TotalEnergies). Sotto l’impulso dell’energico Jean-François Dehecq, cresce rapidamente attraverso varie acquisizioni, che le conferiscono abbastanza sostanza da essere quotata in Borsa nel 1980. Solo nel 1999 Sanofi raggiunge un nuovo traguardo: la fusione con Synthélabo. Mentre Sanofi faceva ancora parte di Elf Aquitaine, Synthélabo faceva parte del gruppo L’Oréal fin dai primi anni Settanta. Al momento della fusione, L’Oréal eredita dunque il 19,4% di Sanofi Synthélabo, mentre Elf Aquitaine ne deteneva il 35,1%. È questa transazione che spiega la presenza di L’Oréal nel capitale di Sanofi.

Cinque anni dopo, Sanofi Synthélabo supera la connazionale Aventis (nata nel 1999 dalla fusione franco-tedesca tra Rhône-Poulenc e Hoechst), pur essendo più grande. Il gruppo viene rinominato Sanofi Aventis per sette anni, prima di tornare semplicemente a Sanofi nel 2011. In seguito alla fusione con Aventis, i due principali azionisti si trovano diluiti: Elf Aquitaine (nel frattempo ribattezzata Total) scende al 12,7% e L’Oréal al 10,2%. Il gruppo cosmetico vende azioni attraverso un collocamento privato nel 2005, riducendo la sua partecipazione all’8,66%. L’Oréal è poi salita passivamente, attraverso riduzioni di capitale, al 9,35% di Sanofi all’inizio del 2024. TotalEnergies, da parte sua, ha venduto gradualmente le sue azioni prima di uscire definitivamente dal capitale nel 2010.

Il 3 febbraio 2025, L’Oréal ha venduto 29,6 milioni di azioni Sanofi alla società farmaceutica, che le annullerà. Una volta annullate le azioni, il colosso cosmetico deterrà il 7,2% del capitale e il 13,1% dei diritti di voto. La transazione è stata effettuata a 101,50 euro per azione Sanofi, uno sconto piuttosto contenuto rispetto all’ultimo prezzo quotato.

Cronologia della fusione con Aventis

1973: Sanofi viene fondata da Elf Aquitaine attraverso l’acquisizione del gruppo farmaceutico Labaz.

1978: lancio di Ticlid, il primo grande prodotto di Sanofi.

1980: acquisizione dell’Institut Pasteur Production.

1994: acquisizione della divisione farmaceutica di Sterling Winthrop (gruppo Eastman Kodak), che segna l’ingresso di Sanofi nel mercato statunitense.

1997: lancio di Aprovel sul mercato statunitense.

1998: lancio di Plavix, il futuro blockbuster.

1999: fusione di Sanofi e Synthélabo, con la creazione di Sanofi-Synthélabo.

2004: acquisizione di Aventis da parte di Sanofi-Synthélabo.

Nota:

L’Oreal partecipa in Sanofi dal 1999 e, solo nel 2022, ha ricevuto 431 milioni di dollari in dividendi. Il riacquistato di una quota di 3 miliardi di euro di azioni da L’Oréal è la prima di una serie di iniziative di buyback di azioni che la pharma francese ha pianificato per il 2025. L’operazione buyback 2025 avrà un valore complessivo di 5,12 miliardi di dollari.