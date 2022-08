Sez. AIISF Imperia: giovedì prossimo a Vallecrosia all’Oratorio del Don Bosco la commedia brillante “#ArcadiNoè3.0”

La Rassegna, che ha già visto andare in scena con successo la Compagnia Teatrale di Improvvisazione “Onde Ribelli”, sotto la direzione artistica di Enrico Cenderelli, devolverà i proventi ricavati dalle due serate in “Allegria… Terapeutica”

L’associazione Italiana Informatori Scientifici del farmaco di Imperia, in collaborazione con “Officina Solventi”, Compagnia teatrale del Ponente ligure, propone giovedì prossimo alle 21, all’Oratorio del Don Bosco in occasione della rassegna benefica “Pillole di…Risate”, la commedia brillante “#ArcadiNoè3.0”, ideata e scritta da Stefano Pollini, con Marta Laveneziana, Stefano Pollini e la regia di Silvia Villa.

In un giorno qualunque, la tranquilla vita matrimoniale di una coppia dei nostri tempi, viene sconvolta da una delle tante telefonate dei Call Center: questa volta non si tratterà però della solita “vantaggiosissima offerta”, ma di una perentoria proposta dall’ “Alto”, alla quale non si potrà assolutamente dire di no. In gioco c’ è il destino della famiglia e di tutti gli animali del Creato. Potrà un umile contadino, aiutato da una moglie decisamente “effervescente” e da figli sempre assenti, risolvere un compito così impegnativo? Tra divertenti incomprensioni matrimoniali e continui colpi di scena, questa commedia in atto unico farà sorridere il pubblico e al tempo stesso lo farà riflettere su importanti temi dell’oggi.

La Rassegna, che ha già visto andare in scena con successo la Compagnia Teatrale di Improvvisazione “Onde Ribelli”, sotto la direzione artistica di Enrico Cenderelli, devolverà i proventi ricavati dalle due serate in “Allegria… Terapeutica”, per le iniziative sociali e la progettualità dell’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia, che ospita gli eventi. Ingresso a euro 10 con possibilità di aperitivo prima dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 331 6750423 – +39 334 6553068

San Remo News – 1 agosto 2022