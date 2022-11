Sez. AIISF Reggio Calabria. 2° Memorial Seby Trapani “In campo per la vita”

Riceviamo dalla Sez. “Seby Trapani” di Reggio Calabria, federata Fedaiisf

2° Memorial Seby Trapani

“In campo per la Vita” – 12 Novembre 2022

Nella giornata odierna si è svolta una manifestazione per sensibilizzare l’opinione pubblica alla donazione degli organi.

In ricordo di Sebastiano (Seby) Trapani, amico, compagno di squadra e collega che, grazie alla Sua famiglia, ha dato in dono i suoi organi dopo il suo decesso, ad altre persone che ne hanno potuto beneficiare.

Due fra le squadre nelle quali SEBY ha militato (una, ovviamente è la NOSTRA) e con le quali ha condiviso tantissimi momenti emozionanti, si sono sfidate amichevolmente oggi, ricordandolo. Entrambe le squadre hanno offerto in dono alla moglie Loredana Laganà ed alle sue due figlie Michela Trapani e Silvia Trapani fiori, amicizia, vicinanza ed affetto.

L’ ASD San Pietro calcio 2010 ha altresì donato alla famiglia di Seby anche una teca con la nuova maglia ufficiale che potete vedere raffigurata in una delle foto.

Il risultato (nonostante contasse poco) è stato di 3-1 a favere dei nostri colori.

La manifestazione è poi proseguita presso i locali messi a disposizione dal Direttore Generale del G.O.M. (Grande Ospedale Metropolitano) Dott. GIANLUGI SCAFFIDI durante la quale sono intervenuti la stessa LOREDANA TRAPANI, il Direttore del Centro Regionale Trapianti Dott. PELLEGRINO MANCINI che ha coordinato l’incontro, il Presidente della Sezione AIISF cittadina, il Presidente Nazionale della FINTRED e i Presidenti di alcune sue Sezioni Regionali e Provinciali, il Presidente Regionale dell’Associazione Italiana Donatori Organo (AIDO) e vari Direttori delle SOC del G.O.M.

Ha aperto i lavori il Presidente della Sezione AIISF/FedAIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria, con un intervento che ha voluto ricordare Seby Trapani e sottolineare l’importanza della donazione.

La conclusione dei lavori è stata affidata al delegato del centro Nazionale trapianti Dott. RAFFAELE DONADIO.

Particolarmente toccanti sono state le testimonianze delle famiglie dei donatori che hanno ribadito con forza che” DONARE SIGNIFICA DARE VITA”.

L’augurio è che il DONO di SEBY e giornate come quella odierna riescano a smuovere tante coscienze in modo tale da far si che sempre più numerose possano essere le persone che si avvicinano alla donazione.

Arrivederci al prossimo anno anche se il “nostro” SEBY, lo promettiamo, verrà ricordato anche nei prossimi 365 giorni.