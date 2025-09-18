News

Sondaggio: 9 italiani su 10 hanno fiducia nella scienza

Plebiscito per la scienza: secondo il sondaggio di Piepoli-FNOMCeO, 9 italiani su 10 ne hanno fiducia

FNOMCeO Uffici Stampa – 11 settembre 2025

Il 90% degli italiani si fida della scienza. È questo uno dei risultati di un mini-sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli per la FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli Odontoiatri, su un campione rappresentativo di 500 persone. Tre le domande, per misurare la fiducia nella scienza, nella medicina e nei vaccini. L’86% ha “molta o abbastanza” fiducia nella medicina, il 69% nei vaccini, ma solo l’11% è decisamente critico.

“È un vero e proprio plebiscito per la scienza” commenta in un video il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, che ieri sera ha presentato i dati al Comitato Centrale.

“Ai cittadini italiani spiega ai microfoni di FNOMCeO Tg Sanità – è stato chiesto: cosa ne pensate della scienza? Avete fiducia nella scienza? Il 90% degli italiani risponde di sì. Ed è un sì sincero, perché alla domanda se si fidano dei medici, l’86% degli italiani dice ancora di sì. Questo significa che gli italiani credono che la medicina possa rappresentare un forte motore di progresso, di sviluppo della nostra società”.

“In effetticonstata – le innovazioni scientifiche sono sempre più dirompenti, sono sempre più efficaci per curare malattie che un tempo non riuscivamo a guarire e per ridurre gli effetti collaterali dei farmaci”.

“E i vaccini? si chiede -. Beh, buona parte degli italiani dice sì, soltanto l’11% è contrario. Credo che la dimostrazione più forte sia stata la grandissima adesione alla vaccinazione durante il Covid e alle vaccinazioni obbligatorie. Abbiamo ancora da lavorare? Certo, molto da fare ancora per aggiungere nuovi traguardi più importanti in quella che è la cura delle persone che diventa sempre di più cura delle nostre comunità”.

E proprio alle innovazioni scientifiche in medicina la FNOMCeO ha dedicato una serie di podcast, “Salute e sanità”, di cui si sta per inaugurare la seconda stagione. Mentre ancora la scienza, e non solo intesa come scienza medica, sarà la protagonista di un grande convegno che si terrà a fine novembre.

