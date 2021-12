Affermazione della Filctem CGIL nel Rinnovo Rsu ISF alla Angelini

Comunicato Filctem CGIL – 17 dicembre 2021

La federazione dei chimici della Cgil ha ottenuto il 54% delle preferenze nelle votazioni per il rinnovo delle Rsu degli informatori scientifici del farmaco della Angelini ed ha eletto la maggioranza assoluta dei delegati: 5 su 9.

“Un ringraziamento ai lavoratori che hanno creduto nella nostra organizzazione accordandoci la preferenza, e soprattutto ai due delegati rieletti che, in questi anni, si sono distinti per la puntualità con cui hanno risposto alle problematiche emerse tra i lavoratori.

Un plauso, infine, anche a tutto il coordinamento nazionale Isf che ha avuto il merito di aver costruito un punto di riferimento per tutti gli informatori scientifici presenti sul territorio nazionale, abituati troppo spesso ad agire in modo isolato e che oggi si riconoscono in un sindacato, la CGIL”: ha detto Sergio Cardinali (Filctem Cgil nazionale), commentando l’esito dell’elezione questa mattina.

Relazione esito scrutigno