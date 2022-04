AIFA. Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio-novembre 2021

Il monitoraggio della spesa farmaceutica che l’AIFA pubblica periodicamente è un presupposto essenziale delle attività di programmazione dell’assistenza farmaceutica in Italia.

L’AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze con la medesima cadenza. Al 31 maggio, al 30 ottobre e al 31 dicembre di ogni anno l’Agenzia verifica l’eventuale superamento a livello nazionale dei tetti di spesa, sia della spesa farmaceutica convenzionata (7,96% del fabbisogno sanitario nazionale) sia per acquisti diretti (6,69% + 0,2% del fabbisogno sanitario nazionale).

Il monitoraggio della spesa farmaceutica è condotto sulla base dei dati di spesa convenzionata e delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) acquisite dalle Regioni, nonché dei dati acquisiti dal Nuovo Sistema Informativo Nazionale (SIS) del Ministero della Salute, relativi alla tracciabilità del farmaco (DM 15 luglio 2004).

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute, è stato istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi non oncologici, con una dotazione di 500 milioni di euro annui e un Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui.

AIFA – 13 aprile 2022

La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo Gennaio-Novembre 2021 calcolata al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del payback 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 6.914,9 mln di €, evidenziando una diminuzione rispetto a quella dell’anno precedente (-53,3 mln di €). I consumi, espressi in numero di ricette (503,3 milioni di ricette), mostrano un lieve aumento (+1,8 %) rispetto al 2020; l’incidenza del ticket totale si riduce leggermente (-1,2%). Per quanto concerne le dosi giornaliere dispensate si osserva un aumento (+1,9%, pari a 416,7 milioni). Al fine di una corretta lettura dei dati si precisa quanto segue: la spesa farmaceutica convenzionata che le Regioni pagano con DCR alle farmacie, ossia quella al netto degli sconti versati dalle farmacie e di tutti i tipi di compartecipazione è stata pari a 7.061,9 milioni di Euro;

la spesa farmaceutica convenzionata che le Regioni di fatto sostengono, cioè quella al netto degli sconti versati dalle farmacie, di tutti i tipi di compartecipazione e anche del pay-back 1,83% versato alle regioni dalle ditte, è stata pari a 6.914,9 milioni di Euro;

la spesa farmaceutica convenzionata, che concorre al tetto di cui alla legge 232/2016, articolo 1 comma 399, cioè quella al netto degli sconti versati dalle farmacie, del payback 1,83% versato alle regioni dalle ditte (importo pari a 147,1 milioni di euro – colonna D tabella 7 bis) e anche dei diversi payback versati sempre alle Regioni (importo pari a 74,3 milioni di euro – colonna F tabella 7 bis) ma al lordo dei ticket regionali, è stata pari a 7.204,8 milioni di Euro.

Andamento della spesa farmaceutica nazionale e regionale nel periodo 2018-2020

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Novembre 2021