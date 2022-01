AIISF Palermo. I volontari ISF al Banco Farmaceutico 2022

Il 22 gennaio alle ore 10:30 abbiamo preso parte alla riunione, in diretta youtube, del Banco Farmaceutico, per la presentazione della 22a giornata della raccolta del farmaco, rivolta ai pazienti in difficoltà economica.

A Palermo si terrà nelle giornate che vanno dall’8 al 14 febbraio 2022 e alcuni Associati AIISF saranno presenti presso le farmacie aderenti per unirsi al progetto di volontariato nei giorni 12 e 14 febbraio.

Abbiamo accettato l’invito da parte del Banco Farmaceutico poichè, anche in questa occasione, possiamo mostrare ai pazienti l’impegno degli Informatori Scientifici nell’interesse della loro salute.

Comunicato Sez. AIISF Palermo, federata Fedaiisf