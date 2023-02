Approvato emendamento medici in pensione a 72 anni, solo per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

La Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato ieri un emendamento di Fratelli d’Italia alla

manovra in tema di pensionamento per i medici

Niente da fare per la proroga su base volontaria della pensione per i medici a 72 anni. La proposta di modifica contenuta in un emendamento della Lega al milleproroghe, non è stata, infatti, prevista nella riformulazione del governo poi approvata nella commissioni Affari Costituzionali e Bilancio e non è rientrata in sub-emendamenti nemmeno per specifiche categorie.

Via libera quindi invece alla possibilità per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, entrambi convenzionati Ssn alla possibilità di andare in pensione a 72 anni e non a 70. E’ stato approvato, infatti, un emendamento di FdI al decreto milleproroghe in questo senso.

La ricetta elettronica rimarrà per un altro anno: fino al 31 dicembre 2024, infatti, sarà possibile l’invio della ricetta in formato digitale.

L’emendamento del Movimento Cinque Stelle è stato, quindi, approvato dalle commissioni. La firmataria, Mariolina Castellone, ha anche detto che “è stata messa agli atti la richiesta che la misura diventi strutturale”.

Sanità, Silvestro Scotti: “Con 10% in pensione a 72 anni cure per 1 mln italiani”

L'approvazione dell'emendamento che permette ai medici di famiglia di andare in pensione a 72 anni invece che a 70 "può essere d'aiuto contro l'emergenza legata alla carenza di professionisti". I numeri indicano che "sono 8mila, da qui al 2026, i colleghi che andranno in pensione". Considerando che "ognuno assiste 1.500 italiani, se almeno il 10% accettasse di posticipare il ritiro, per oltre un milione di cittadini l'assistenza primaria sarebbe salva".

A fare i conti dopo l’ok all’emendamento di Fdl al decreto Milleproroghe è Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). “Se si tratta di una soluzione efficace lo scopriremo solo con il tempo, quando si capirà quanti saranno i medici attratti da questa possibilità. In ogni caso, anche un solo medico significherebbe 1.500 cittadini assistiti per altri 2 anni”, precisa Scotti all’Adnkronos Salute.

“Pochi si rendono conto – sottolinea – che i medici di famiglia un po’ più anziani che stanno andando in pensione, soprattutto nelle zone disagiate, per contratto all’epoca avevano l’obbligo di residenza nell’area dove operavano. Sono persone che hanno creato le loro dinamiche familiari e di vita in questi Comuni e, quindi, rimangono dopo la pensione punto di riferimento per la popolazione. Se potessero rimanere in attività, in un momento di difficoltà come questo – se lo desiderano, se possono e se la burocrazia li aiuta – rappresenterebbero una risorsa che, tra l’altro, in base alla norma, non limita l’accesso ad altri professionisti. E’ un modo di dare una risposta in una situazione in cui risposte immediate sono difficili da dare, perché la formazione non è una questione immediata”.

Per il segretario Fimmg “dobbiamo immaginare, quindi, una serie di piccole risposte, parziali. Alcune potranno essere organizzative, come è stato fatto in Piemonte, dove i giovani medici si sono insediati nelle aree più grandi, ma garantiscono, come gruppo, l’assistenza nei paesini più piccoli grazie alla collaborazione dei sindaci. Sono soluzioni che dobbiamo cercare in attesa che si riformi un numero sufficiente di medici per dare ai cittadini le garanzie di assistenza dovute”.

SMI. Milleproroghe – Pensionamento a 72 anni per i medici di medicina generale: “Una soluzione sbagliata che non risolve la carenza dei medici nel Paese”



Dichiarazione di Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani (SMI)

Roma, 9 febb. “La possibilità di pensionamento a 72 anni per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, seppur in forma volontaria, confermata nel Milleproroghe in discussione al Senato, è l’ennesima scelta sbagliata della politica nei confronti dei medici di famiglia” così generale Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani.