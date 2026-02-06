News

Campania. Istituita la commissione Sanità e Sicurezza Sociale

Il Consiglio regionale della Campania ha istituito otto Commissioni Permanenti per svolgere l’attività istruttoria di leggi e provvedimenti.

Ha inoltre istituito quattro Commissioni Speciali per svolgere particolari funzioni di istruttoria normativa o di indirizzo/controllo.

Commissione Sanità e Sicurezza Sociale

 La V Commissione consiliare permanente (Sanità e Sicurezza Sociale), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:

Presidente: Loredana Raia (Pd)

Vice presidente: Carlo Ceparano Alleanza Verdi e Sinistra

Segretario: Raffaele Maria Pisacane (FDI)

«Grazie alle Colleghe e ai Colleghi componenti della V Commissione, che ci chiamerà tutti ad un impegno importante e gravoso – ha detto la Presidente Raia -, usciamo da dieci anni di commissariamento, è stato un lavoro importante, adesso ci sono emergenze e problemi importanti da affrontare sapendo che la sanità impatta sulla vita dei campani e che l’art. 32 della Costituzione è la via maestra: difendere il diritto alla salute quale bene universale, pubblico, equo e gratuito» (Cliccare sull’immagine di Loredana Raia per vedere il filmato di FaceBooock)

La V Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:

  • Carmela Fiola (Partito Democratico)
  • Francesco Picarone (Partito Democratico)
  • Loredana Raia (Partito Democratico)
  • Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle)
  • Pietro Smarrazzo (Casa Riformista, Italia Viva – Noi di Centro)
  • Giovanni Porcelli (A Testa Alta)
  • Giovanni Iovino (Avanti Campania PSI)
  • Giovanni Maria Cuofano (Roberto Fico Presidente)
  • Carlo Ceparano (Alleanza Verdi e Sinistra)
  • Palmira Fele (Fratelli d’Italia)
  • Raffaele Maria Pisacane (Fratelli d’Italia)
  • Massimo Pelliccia (PPE – Forza Italia)
  • Fernando Errico (PPE – Forza Italia)
  • Michela Rostan (Lega – Cirielli Presidente)
  • Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR)*

N.d.R.: La Commissione Sanità e Sicurezza Sociale ha svolto un ruolo cruciale nel riconoscere l’importanza della funzione degli informatori scientifici nell’ambito del Servizio Sanitario e ha iniziato l’iter per l’istituzione del “Registro degli Informatori Scientifici”. Alla nuova Commissione vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.

