Campania. Istituita la commissione Sanità e Sicurezza Sociale

Il Consiglio regionale della Campania ha istituito otto Commissioni Permanenti per svolgere l’attività istruttoria di leggi e provvedimenti.
Ha inoltre istituito quattro Commissioni Speciali per svolgere particolari funzioni di istruttoria normativa o di indirizzo/controllo.
Commissione Sanità e Sicurezza Sociale
La V Commissione consiliare permanente (Sanità e Sicurezza Sociale), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:
Presidente: Loredana Raia (Pd)
Vice presidente: Carlo Ceparano Alleanza Verdi e Sinistra
Segretario: Raffaele Maria Pisacane (FDI)
«Grazie alle Colleghe e ai Colleghi componenti della V Commissione, che ci chiamerà tutti ad un impegno importante e gravoso – ha detto la Presidente Raia -, usciamo da dieci anni di commissariamento, è stato un lavoro importante, adesso ci sono emergenze e problemi importanti da affrontare sapendo che la sanità impatta sulla vita dei campani e che l’art. 32 della Costituzione è la via maestra: difendere il diritto alla salute quale bene universale, pubblico, equo e gratuito» (Cliccare sull’immagine di Loredana Raia per vedere il filmato di FaceBooock)
La V Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:
- Carmela Fiola (Partito Democratico)
- Francesco Picarone (Partito Democratico)
- Loredana Raia (Partito Democratico)
- Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle)
- Pietro Smarrazzo (Casa Riformista, Italia Viva – Noi di Centro)
- Giovanni Porcelli (A Testa Alta)
- Giovanni Iovino (Avanti Campania PSI)
- Giovanni Maria Cuofano (Roberto Fico Presidente)
- Carlo Ceparano (Alleanza Verdi e Sinistra)
- Palmira Fele (Fratelli d’Italia)
- Raffaele Maria Pisacane (Fratelli d’Italia)
- Massimo Pelliccia (PPE – Forza Italia)
- Fernando Errico (PPE – Forza Italia)
- Michela Rostan (Lega – Cirielli Presidente)
- Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR)*
N.d.R.: La Commissione Sanità e Sicurezza Sociale ha svolto un ruolo cruciale nel riconoscere l’importanza della funzione degli informatori scientifici nell’ambito del Servizio Sanitario e ha iniziato l’iter per l’istituzione del “Registro degli Informatori Scientifici”. Alla nuova Commissione vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.