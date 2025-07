Cina. Un dipendente di Astellas condannato per spionaggio

Un uomo d’affari giapponese è stato condannato a tre anni e mezzo in Cina per spionaggio, ha detto l’ambasciata giapponese a Pechino.

Kyodo – 16 luglio 2025

Un tribunale di Pechino mercoledì ha condannato un uomo giapponese a 3 anni e sei mesi di carcere per spionaggio, ha detto l’ambasciata giapponese a Pechino, con il verdetto di colpevolezza che probabilmente avrà un impatto sui legami bilaterali.

Il Pechino No. 2 Intermediate People’s Court ha condannato il dipendente di Astellas Pharma Inc. per essersi impegnato in attività di spionaggio, ha detto ai giornalisti l’ambasciatore giapponese in Cina Kenji Kanasugi, aggiungendo che il verdetto di colpevolezza era “estremamente deplorevole”.

“Continueremo a chiedere il rilascio dell’uomo al più presto e a sostenerlo”, ha detto Kanasugi. Il governo giapponese ha ripetutamente esortato Pechino a liberare l’uomo di 60 anni a vari livelli, tra cui un vertice tra il primo ministro Shigeru Ishiba e il presidente cinese Xi Jinping in Perù lo scorso novembre.

Astellas Pharma ha detto di essere “a conoscenza dei rapporti” sulla condanna del dipendente, ma ha rifiutato di commentare la questione. L’uomo è stato arrestato nel marzo 2023, poco prima del suo previsto ritorno in Giappone, formalmente arrestato nell’ottobre di quell’anno e incriminato nell’agosto 2024.

L’uomo è stato processato per la prima volta nel novembre dello scorso anno in un’udienza a porte chiuse presso il tribunale di Pechino. I dettagli specifici di come ha agito illegalmente in Cina rimangono sconosciuti.

Kanasugi ha detto di non poter rivelare i dettagli della sentenza del tribunale su richiesta dell’uomo condannato. L’inviato ha aggiunto che la spiegazione fornita alla corte “mancava di trasparenza in considerazione dei nostri standard”.

Il cittadino giapponese non ha parlato in tribunale e ha accettato con calma il verdetto, ha detto l’inviato, che ha partecipato all’udienza di 15 minuti, aggiungendo che l’uomo può impugnare la sentenza entro 10 giorni da giovedì.

La Cina ha intensificato il controllo delle organizzazioni e degli individui stranieri in nome della protezione della sicurezza nazionale, con un certo numero di stranieri detenuti dall’introduzione di una legge sul controspionaggio nel 2014 e di una legge sulla sicurezza nazionale nel 2015.

Aveva lavorato come dirigente presso l’unità cinese dell’azienda farmaceutica e un alto funzionario della Camera di commercio e industria giapponese in Cina.

Nel maggio di quest’anno, un altro uomo giapponese è stato condannato a 12 anni di carcere per spionaggio da un tribunale di Shanghai.

Da quando la legge sul controspionaggio di Pechino è entrata in vigore per la prima volta nel 2014, 17 cittadini giapponesi sono stati arrestati per presunto spionaggio. Cinque sono ancora in Cina, secondo il governo giapponese.

A seguito della condanna dell’esecutivo, il ministero degli Esteri giapponese ha fatto una “forte richiesta” all’ambasciata cinese a Tokyo di rilasciare i cinque cittadini giapponesi, incluso il dipendente di Astellas Pharma, il prima possibile, trattarli umanamente e migliorare la trasparenza dei processi giudiziari cinesi, ha detto Kanasugi.

La detenzione di cittadini giapponesi per presunte attività di spionaggio in Cina è “uno dei maggiori ostacoli” per aumentare i viaggi reciproci da parte dei cittadini dei due paesi e migliorare il sentimento pubblico reciproco, ha detto l’ambasciatore.

La legge cinese rivista sul controspionaggio è entrata in vigore nel 2023, ampliando la portata di ciò che costituisce attività di spionaggio per salvaguardare la sicurezza nazionale, con espatriati e imprese straniere preoccupati per la sua applicazione arbitraria.