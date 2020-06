Comunicato coordinamento ISF della CGIL. Valore all’attività di ISF non marketing e di presenza, attivare regolamentazioni nazionali non marketing

Archiviata la fase del lockdown, per l’informazione scientifica si apre un mondo inedito fatto di nuove difficoltà che non fanno che aggiungersi a quelle già precedentemente presenti, oramai annose e rimaste irrisolte, generando una situazione di confusione e incertezza per il presente e per il futuro.

Il COORDINAMENTO NAZIONALE ISF della FILCTEM CGIL, riunito il 28 maggio u.s., ha ribadito la necessità di ATTIVARE IMMEDIATAMENTE IL COORDINAMENTO SINDACALE UNITARIO per costituire un TAVOLO ISTITUZIONALE con il MINISTERO dello Sviluppo Economico e, auspicabilmente attraverso di esso, iniziare un percorso di confronto che veda la partecipazione di tutti i soggetti interessati come richiesto nel documento congiunto sottoscritto tra le OO.SS. di categoria e FARMINDUSTRIA., (SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, AIFA, MEDICI, Conferenza delle REGIONI, ecc.).

Il COORDINAMENTO NAZIONALE RITIENE CHE:

è necessario ribadire la strategicità ed il valore aggiunto dell’attività di informazione scientifica che garantisce la sua efficacia maggiore per la “FORMAZIONE” sulla farmacologia rivolta agli operatori sanitari, svolta in modalità Face-to-Face e non in modalità da remoto, limitata alla attuale situazione eccezionale legata alla pandemia; trascorso tale periodo, visto che probabilmente non sarà possibile eliminare l’attività da remoto, la stessa va regolata come strumento “minoritario e collaterale” all’informazione tradizionale; visto il perdurare dell’attività da remoto, che vedrà ancora impegnati i lavoratori per diversi mesi si rende necessario e non più rinviabile una regolamentazione nazionale della suddetta attività, a tutela dei lavoratori ma al tempo stesso del personale medico e dei cittadini pazienti. È necessario che tale attività avvenga attraverso piattaforme istituzionali certificate e riconosciute sulle quali fare informazione scientifica e non attività di marketing (piattaforma con certezza di orari compatibili con gli orari di lavoro dei lavoratori, garanzia della privacy e della segretezza delle interlocuzioni, limitazione a due interlocutori, per evitare l’intrusione di soggetti non autorizzati ed il controllo dell’attività, controllo e registrazione degli accessi, ecc.);Tale regolamento deve prevedere regole trasparenti di accesso, garanzia della privacy e rispetto degli orari di lavoro.

La costituzione del sopra richiamato TAVOLO ISTITUZIONALE, dovrà necessariamente impegnarsi per trovare soluzioni a breve periodo per la situazione contingente ed eccezionale, traguardando però soluzioni anche per le problematiche PRE-COVID, come ribadire la differenza tra INFORMAZIONE e MARKETING riconoscendo il ruolo degli Isf, previsto per legge e differenziandolo da altre attività dichiaratamente commerciali. Va ricordato che l’attuale situazione ha permesso di sostituire regolari contratti subordinati, garanzia di aderenza normativa, con altrettanti contratti individuali a provvigione.

Nella fase transitoria in cui si alterneranno attività face-to-face e attività da remoto, è necessario affrontare il tema della sicurezza dei lavoratori; in attesa di un quadro omogeneo delle condizioni in cui svolgere l’attività in sicurezza, il Dipartimento Filctem Cgil Nazionale metterà in campo una FORMAZIONE in videoconferenza nei prossimi giorni per tutti gli RLSSA e RSU dell’informazione scientifica.

Il massiccio ricorso attuale all’attività da remoto avrà, secondo il COORDINAMENTO, un effetto boomerang per le stesse aziende farmaceutiche, ma probabilmente questo sarà compreso, quando magari saranno già stati creati danni, attraverso operazioni di riduzione di personale che il settore ed il paese non può permettersi, motivo per cui dobbiamo necessariamente ATTIVARCI SUBITO, SENZA ULTERIORI PERDITE DI TEMPO.