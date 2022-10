Confconsumatori: “Oltre le norme – Soluzioni integrate per la tutela dell’utente assicurativo”

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, Confconsumatori e Sna hanno organizzato un evento dal titolo: “Oltre le norme – Soluzioni integrate per la tutela dell’utente assicurativo”. Il convegno è in corso di accreditamento ai fini formativi presso il Consiglio Nazionale Forense con il patrocinio della Regione Lombardia.

Si potranno seguire i lavori anche attraverso la piattaforma Zoom previa iscrizione al seguente link: https://hd-conference-call-it.zoom.us/meeting/register/tZ0kdu2rrjIpGtWqDk7zYQuWp8UbRKFw4wQ6

L’evento si terrà sia in presenza presso Crowne Plaza Milano Linate in via K. Adenauer 3 a San Donato Milanese, ma sarà anche trasmesso online su questo sito (video qui sotto) sul sito https://snatv.it/it/diretta.html e sulla Pagina FB di Confconsumatori Nazionale. Per informazioni e registrazioni è possibile scrivere a ufficiostampa@confconsumatori.it.

Ai partecipanti sarà rilasciata idonea attestazione di frequenza.

TEMI E OBIETTIVI – Il convegno, attraverso l’analisi di buone pratiche e problematiche frequenti, mira a far emergere i pilastri su cui l’intero sistema assicurativo dovrebbe oggi fondarsi: l’eticità delle condotte dell’intermediario e una maggiore promozione dell’educazione finanziaria e assicurativa e previdenziale tra i cittadini.

In particolare, si tratteranno alcuni temi fondamentali come: l’importanza di una corretta informazione dell’utente assicurativo, facilitata dall’intermediario; utilità e criticità dei principali contratti in materia assicurativa (es: polizze previdenziali, Long Term Care, RC Auto ecc..); la sostenibilità e la digitalizzazione applicate all’ambito delle polizze assicurative, tra rischi e opportunità. Il convegno mira a stimolare e accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi e previdenziali, contrastando il fenomeno della sottassicurazione dei cittadini, quantomeno in alcuni settori chiave come previdenza, salute e RCAuto.

GLI INTERVENTI – Dopo il saluto di Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori, sarà il moderatore Roberto Bianchi a introdurre i lavori parlando di consumatori ed etica del business assicurativo. Prenderanno, poi, la parola gli esperti: Antonio Pinto, responsabile area prodotti bancari, assicurativi e finanziari di Confconsumatori, parlerà di polizze assicurative che prevedono l’investimento in prodotti rispettosi dei criteri ESG (Environmental, Social and Governance); Domenico Fumagalli, consulente normativo e regolamentare di Sna, affronterà il tema del diritto all’informazione del consumatore e analisi precontrattuale dell’intermediario; Marco Festelli, vicepresidente Confconsumatori, illustrerà le principali criticità che affrontano i consumatori nell’acquisto di polizze, anche online; infine Fabio Antonio Luca Occhiuto componente dell’Esecutivo Nazionale Sna, approfondirà i rischi e le opportunità dell’acquisto di polizze digitali su internet. Le conclusioni saranno affidate a Claudio Demozzi, Presidente nazionale di Sna.

IL PROTOCOLLO CONFCONSUMATORI E SNA – Questo evento rientra nell’ambito delle molteplici attività realizzate a seguito della firma, nel dicembre 2020, del protocollo tra Confconsumatori e Sna, tutte improntate al miglioramento della trasparenza, correttezza e tutela del cittadino in ambito assicurativo. Tra le azioni concrete finora realizzate ricordiamo i convegni sulla RCAuto, sul Ramo Terzo (prodotti assicurativi e finanziari) e l’incontro Consumatori, Polizze e Intermediari: un difficile equilibrio, svolto anch’esso nell’ambito del Mese dell’Educazione finanziaria 2021. Dal protocollo, inoltre, sono nate iniziative quali: la formazione degli operatori di Confconsumatori; le battaglie comuni intraprese per difendere l’indipendenza degli Agenti e per ridurre la proliferazione burocratica, unitamente ai pareri espressi nei confronti del mondo politico o istituzionale (come le osservazioni comuni sul tema dell’Arbitro assicurativo).