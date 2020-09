Coronavirus, patto sul vaccino tra le aziende farmaceutiche rivali: pronto solo con prove certe. Scudo legale per i produttori

Sono oltre 25,5 milioni i contagi nel mondo di Coronavirus, secondo la Johns Hopkins University, mentre le vittime hanno toccato quota 873 mila. Dopo gli Stati Uniti con 6,2 milioni di casi e 187 mila morti e il Brasile con 4 milioni di infezioni e 125 mila decessi, cresce rapidamente l’India vicina ai 4 milioni di contagi e con 68 mila morti.

Arriva un impegno congiunto sulla sicurezza e il rispetto degli standard da applicare al vaccino contro il Coronavirus dalle grandi case farmaceutiche in competizione tra loro. Come ha anticipato il Wall street journal, colossi come Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, GlaxoScmithKline e Sanofi stanno per diffondere un accordo che li impegna pubblicamene a non chiedere l’approvazione dei vaccini da parte dei governi finché non ci saranno le dovute certezze sulla sicurezza dei loro prodotti.

In una bozza del comunicato pubblicato sul quotidiano economico, le aziende spiegano che il loro impegno congiunto punta ad «aiutare e assicurare la fiducia pubblica sui vaccini Covid-19, che alla fine saranno approvati e sul rispetto del processo regolamentare con cui sono valutati». Le richieste di approvazione, spiegano le big della farmaceutica, partiranno solo sulla base di «sostanziali prove di sicurezza ed efficacia».

Una mossa che arriva dopo giorni di annunci e fughe in avanti, a cominciare da quella della Casa Bianca, con Donald Trump che ha previsto la prima distribuzione di un vaccino entro la fine dell’anno. Ne è seguita la comunicazione della Fda ai funzionari sanitari Usa con la quale si prevedeva la distribuzione per i primi 2 milioni di soggetti a rischio già a fine ottobre

euro news – 3 settembre 2020 – di Ana Lazaro

La corsa dell’industria farmaceutica per lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19 comporta anche importanti questioni legali.

Nei contratti in via di negoziazione con la Commissione europea sono state infatti inserite delle clausole che scaricano sugli Stati membri la responsabilità condivisa nel caso in cui il vaccino abbia effetti collaterali indesiderati.