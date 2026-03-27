Grande fratello a Nuoro. ASL introduce “Medico digitale”, strumento per monitorare e documentare i dati e l’attività prescrittiva dei medici sui farmaci

Migliorare prescrizioni farmaceutiche, Asl di Nuoro introduce “medico digitale”

agensalute – 27 marzo 2026

NUORO, 27 MARZO 2026 – Uno strumento per migliorare la spesa farmaceutica attraverso la comunicazione di dati e informazioni tra aziende sanitarie e medici di medicina generale che prescrivono prestazioni e farmaci. Lo strumento “Medico Digitale” è un portale medico digitale in grado di rilevare, monitorare e documentare i dati e l’attività prescrittiva dei medici sui farmaci, attraverso un sistema di gestione online.

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo, nella sala dell’Hotel Sandalia di Nuoro, si è svolto un incontro organizzato dalla Struttura Complessa Farmacia Territoriale della ASL di Nuoro, in collaborazione con i Direttori dei Distretti Socio-Sanitari, rivolto ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta e ai Medici operanti negli ASCoT (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale).

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di presentare ai professionisti il portale “Medico Digitale”, sviluppato dalla ditta Marno Srl, che consentirà ai medici prescrittori di monitorare la propria attività confrontandola con i dati aziendali, sia in termini economici sia quantitativi, nonché di individuare eventuali anomalie prescrittive.

Nel corso dell’evento, il rappresentante della ditta Marrno Srl ha illustrato le principali funzionalità del portale, che permette di visualizzare in modo semplice e intuitivo report personalizzati e segnalazioni automatiche relative a eventuali scostamenti rispetto agli indicatori aziendali, favorendo così un controllo più puntuale e consapevole dell’attività prescrittiva.

L’incontro è stato aperto dall’intervento del Direttore Generale della ASL 3 di Nuoro, dottor Francesco Trotta, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa quale «primo passo verso l’attuazione degli interventi previsti dalla Delibera della Regione Sardegna n. 11/33 dell’11 marzo 2026». «Questi interventi – ha spiegato Francesco Trotta – mirano a migliorare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci, con benefici sia per il paziente — attraverso il miglioramento della qualità delle cure — sia per il sistema sanitario, grazie alla riduzione dei ricoveri evitabili e a una più efficiente distribuzione delle risorse».

Il Direttore della Struttura Complessa Farmacia Territoriale, dottor Fabio Murino, ha evidenziato come “Medico Digitale”, grazie alle sue numerose funzionalità, rappresenti un valido strumento di supporto per il prescrittore nel monitoraggio delle terapie dei propri assistiti, in particolare nei casi di patologie croniche. «Il sistema – ha proseguito Murino – sarà inoltre utilizzato dalla ASL per l’individuazione precoce di eventuali irregolarità prescrittive e per l’attivazione di interventi correttivi, con l’obiettivo di ridurre le terapie inappropriate e garantire un uso più sicuro ed efficace dei farmaci».

Il dottor Murino ha inoltre precisato che «il portale analizza le prescrizioni non solo dei medici di famiglia, pediatri e medici dell’ASCoT, ma anche quelle degli specialisti e dei medici operanti nel servizio di continuità assistenziale (Guardie Mediche)». In tale ottica, sono previsti ulteriori incontri finalizzati a rafforzare il dialogo e l’integrazione tra le diverse figure coinvolte nel processo di cura.

L’incontro ha suscitato vivo interesse sia tra i partecipanti sia tra i Direttori dei 4 Distretti Socio-Sanitari della ASL di Nuoro (Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono), che hanno riconosciuto nell’iniziativa un’importante occasione di confronto e un’opportunità concreta per rafforzare l’assistenza territoriale.

Notizie correlate: Marno. Rilevazione ed analisi dati farmaceutici

Medico Digitale

La ASL di Nuoro introduce “Medico Digitale”

L’Ai per risparmiare sulla spesa farmaceutica