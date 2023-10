GSK vende il 2,9% di Haleon tramite ABB

(Teleborsa – 5 ottobre 2023) – La società farmaceutica britannica GSK ha annunciato che intende vendere 270 milioni di azioni ordinarie di Haleon, la ex divisione Consumer Healthcare di GSK, pari a circa il 2,9% del capitale azionario di Haleon.

Dopo il successo dello spin-off e della quotazione di Haleon nel luglio 2022, GSK aveva mantenuto una partecipazione del 12,94% in Haleon. Come successivamente annunciato a maggio 2023, GSK ha completato la vendita di 240 milioni di azioni di Haleon, riducendo la propria partecipazione in Haleon a circa il 10,3%.

La cessione annunciata oggi sarà effettuata mediante il collocamento a investitori istituzionali e il prezzo di offerta sarà determinato mediante un processo di accelerated bookbuild.

BofA e Citigroup sono i Joint Global Coordinator dell’operazione. GSK e Pfizer(che detiene una quota del 32% in Haleon) si sono impegnate a non cedere alcuna azione di Haleon per un periodo di 60 giorni dalla data di regolamento di questa operazione.