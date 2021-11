I lavoratori della Theramex Italy proclamano una giornata di sciopero contro la decisione di chiudere alcune aree di lavoro

In data 08/11 a.c. i lavoratori della Theramex Italy proclamano una giornata di sciopero protestando contro la decisione di chiudere alcune aree di lavoro con il trasferimento di alcuni lavoratori lontano dai loro luoghi di residenza e delle loro successive inevitabili dimissioni.

L’azienda si è rifiutata di affrontare una discussione con RSU e OOSS adducendo la legittimità delle sue ragioni.

la RSU non ha avuto altra scelta se non di promuovere una giornata di sciopero come protesta per proteggere tutti i lavoratori da future simili azioni .

