Il TAR del Lazio sospende il Payback dispositivi medici

Payback dispositivi medici, il Tar sospende la “stangata” per le aziende fornitrici

Non è una decisione definitiva, ma sicuramente un passo in avanti che permette alle aziende interessate di tirare una boccata d’ossigeno.

La Nuova – 1 luglio 2023

Il Tar del Lazio, con apposita ordinanza, ha sospeso l’efficacia delle norme che avrebbero previsto, a partire da ieri, il pagamento del 50% dello sforamento del tetto di spesa preventivato annualmente dal 2015 al 2018 da parte delle imprese fornitrici di dispositivi medici. I giudici amministrativi hanno quindi stoppato il cosiddetto meccanismo del “payback”.

Per ora attraverso una sospensione degli atti impugnati da decine e decine di aziende. Slitta, invece, la camera di consiglio per entrare pienamente e definitivamente nel merito della questione. Slittamento dovuto al prolungarsi delle complesse procedure di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami con pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni in corso di adozione attraverso un provvedimento presidenziale e in accoglimento delle richieste avanzate dalle imprese ricorrenti.

La vicenda è spinosa e decisamente complessa, ma proviamo a sintetizzarla: per concorrere al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, come individuato con il Decreto ministeriale del 6 luglio 2022, i fornitori di dispositivi medici nello scorso mese di dicembre avevano ricevuto le richieste di pagamento in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Le singole Regioni, seguendo le disposizioni governative dell’ottobre 2022, avevano assunto dalle rispettive aziende sanitarie i dati di fatturato di ciascuna azienda e calcolato le somme dovute. Si tratta di somme molto significative che vanno ad erodere completamente, o quasi, i margini di utile delle forniture

effettuate nei quattro anni di riferimento dalle singole imprese. Una situazione che ha portato ad un contenzioso davanti al Tar del Lazio che si è trovato di fronte ad una matassa molto complicata da sbrogliare. Il governo aveva provato a correre ai ripari nell’ultima legge di Bilancio, introducendo un fondo da 1,1 miliardi, cifra pari al 50% rispetto ai 2,2 miliardi di spesa previsti a carico delle imprese.

La norma prevedeva la possibilità per le imprese che rinunciavano al contenzioso o che non lo avevano mai attivato, a versare alla regione di riferimento, entro il 30 giugno (termine poi prorogato al 31 luglio), la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali.

Al fianco delle imprese, nel contenzioso attivato contro governo e Regioni, c’è Confindustria Medici che pur apprezzando il tentativo del governo di porre un argine alla questione, aveva ritenuto non percorribile la strada dello sconto per risolvere il problema. Le imprese chiedono una rivisitazione totale di una norma che rischia di aprire le porte alla comparteciazione delle aziende alla spesa pubblica. Norma ora congelata dal provvedimento del Tar, in attesa che i giudici possano compiutamente esprimersi sulla legittimità della stessa.

Notizie correlate: Ordinanza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 02890/2023

Nota: Con i ricorsi viene contestata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per l’incostituzionalità della normativa primaria di legge, la non conformità con il diritto eurounitario, la violazione di norme di legge preesistenti, oltre ai numerosi errori di calcolo delle fatture ricevute dalle regioni. Sul fronte governativo, al momento, l’ultima decisione riguarda la proroga al 31 luglio – definita con la recente approvazione del decreto Enti – del termine per il versamento della quota ridotta (1,1 miliardi di euro) di contributo da parte delle aziende fornitrici che non abbiano attivato un contenzioso o vogliano rinunciarvi. La partita è ancora aperta.