“Io sono originale”. Iniziativa del MiSE per la Tutela della Proprietà Industriale in collaborazione con le associazioni dei consumatori

Nota Stampa

Io Sono Originale. “Giornate dell’innovazione 2023”

Per la seconda edizione, è prevista una rassegna di eventi satellite alla Settimana anticontraffazione in programma dal 23 al 27 ottobre 2023

24 E 25 OTTOBRE 2023 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

“Io Sono Originale” è l’iniziativa del MiSE (ora MIMIT), Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI – UIBM) realizzata in collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte al CNCU che promuove iniziative di sensibilizzazione per diffondere la cultura della legalità, contribuire alla lotta al falso e informare i consumatori in merito ai rischi collegati alla contraffazione.

Tra le attività in programma, per la Giornata dell’innovazione a Messina, sono previsti due eventi territoriali a cura di Confconsumatori, Federazione provinciale di Messina, in collaborazione con l’Università di Messina ed esattamente Dipartimento di Scienze Veterinarie e Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema della lotta alla contraffazione; in collaborazione con FED.A.I.I.S.F. e A.I.I.S.F. e con la partecipazione del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma dei carabinieri di Catania e della sezione AIFA. Gli incontri, dal format smart e di carattere divulgativo, mirano a sensibilizzare i giovani professionisti del futuro rispetto al tema della lotta alla contraffazione, in particolare nel settore agroalimentare ed in quello farmaceutico.

Dal 23 al 27 ottobre, nell’ambito della Settimana anticontraffazione, si darà vita ad un sodalizio Università – mondo del Terzo settore per sensibilizzare i giovani e i cittadini verso un cambiamento delle abitudini di consumo a sostegno della legalità e della tutela della proprietà industriale anche grazie all’impiego delle nuove tecnologie.

Gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutta la cittadinanza, per informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici: 3518647740 e 335.7941385.

Eventi previsti:

24 Ottobre 2023 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 nell’Aula Magna del Dipartimento Scienze Veterinarie dell’Università di Messina (Direttore Dipartimento Prof. Franco Abbate; Referente iniziativa Prof.ssa Annamaria Passantino).

25 Ottobre 2023 dalle ore 9,30 alle 10,30 nell’Aula Ex Chimica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina (Direttore Dipartimento Prof. Alessio Lo Giudice, Referente iniziativa Prof. Antonio Cappuccio).

Note Confconsumatori

Parma, 23 ottobre 2023 – Torna l’appuntamento annuale con la Settimana Anticontraffazione della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MIMIT. Dal 23 al 27 ottobre 2023, sono in programma diversi eventi focalizzati su argomenti di particolare interesse collegati al fenomeno della contraffazione.

Ogni giornata sarà incentrata su tematiche di grande rilevanza: il sistema di enforcement e il ruolo di IP Enforcement Portal nel contesto italiano; il nuovo e recente Regolamento europeo per il mercato digitale; l’impatto della contraffazione nel settore auto; i rischi e le opportunità del metaverso per la tutela e la valorizzazione della Proprietà Industriale; le previsioni del DDL “Made in Italy”; le soluzioni tecnologiche avanzate a supporto della lotta alla contraffazione. L’evento di apertura sarà dedicato ai giovani, con la “Giornata della Lotta alla contraffazione per gli studenti”, che giungerà quest’anno al terzo appuntamento.

Momento importante sarà l’insediamento, sotto la Presidenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, del rinnovato Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), un organismo interministeriale cui partecipano Amministrazioni nazionali, Forze dell’Ordine e Associazioni di imprese e consumatori per condividere e indirizzare la politica nazionale anticontraffazione.

Anche quest’anno i lavori si svolgeranno in modalità mista, prevedendo la trasmissione in diretta streaming sui canali istituzionali dell’UIBM degli eventi in presenza e/o la possibilità di rivedere la registrazione dell’evento alla sua conclusione.

Il calendario, le modalità di accreditamento e i link per seguire i singoli eventi in diretta streaming e/o per rivedere le registrazioni sono disponibili sul sito dell’UIBM a questo link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-23-al-27-ottobre-l-viii-edizione-della-settimana-anticontraffazione.

Notizie correlate: MiMIT. Terza edizione della Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti

Notizie correlate: Farmaci illegali: sequestrati oltre 2 mila antinfiammatori e antibiotici all’aeroporto di Bologna

L’allarme dell’Ema: in circolazione farmaco contro diabete e obesità contraffatto

Attenzione ai medicinali ordinati on line. Paziente prende farmaci contraffatti per diabete e obesità e finisce in ospedale

Eurispes. Farmaci contraffatti: la falsificazione nel settore della salute sul web