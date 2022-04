Ipotesi Piattaforma Rinnovo CCNL chimico-farmaceutico

Riportiamo alcuni stralci dell’ipotesi di Piattaforma per il Rinnovo del CCNL Chimici e alla cui lettura integrale rimandiamo: Ipotesi Piattaforma CCNL chimici

FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL danno avvio unitariamente alla fase di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Chimico, per i settori chimico, chimico-farmaceutico, delle fibre chimiche, dei settori abrasivi, dei lubrificanti e GPL, dopo la disdetta formale consegnata alle parti datoriali nei giorni scorsi.

Nessuno poteva immaginare uno scenario come quello vissuto con la pandemia da Covid 19 che ha imposto grande senso di responsabilità e ha visto le rappresentanze sindacali ai vari livelli svolgere un ruolo fondamentale finalizzato a preservare la salute di lavoratori e lavoratrici in un contesto, che anche durante la fase più critica dei lockdown, ha garantito la prosecuzione delle attività in molti ambiti del settore. L’impatto economico in quella fase è stato devastante e non ha risparmiato l’industria Chimica e l’industria Farmaceutica, Durante il periodo di ripresa si è constatato un recupero di gran parte del gap dei livelli produttivi, oggi minacciati da altri fattori macroeconomici che stanno frenando un rilancio consistente del settore.

Un esempio sono i costi energetici, in particolare del gas metano, impennati negli ultimi mesi del 2021 a cui si aggiunge l’aumento sconsiderato del costo delle emissioni di CO2 (sistema ETS) fattore amplificato dalla speculazione finanziaria attualmente in atto su questo sistema di interscambio vitale per la continuità produttiva delle imprese. In questo contesto, sono stati mantenuti costanti i confronti con le controparti per monitorare le evoluzioni delle problematiche e per delineare un piano di azione che lo scenario di trasformazione del sistema delle imprese impone al mondo del lavoro.

Questo nuovo scenario è influenzato fortemente dalla transizione energetica e dalle innovazioni introdotte dalle tecnologie digitali che impegneranno una particolare attenzione per questo rinnovo contrattuale. La pandemia ha dato una forte accelerazione sui temi della neutralità carbonica e l’impegno delle imprese verso l’individuazione di processi produttivi improntati all’abbassamento delle emissioni, all’ economia circolare al riciclo ed all’utilizzo delle biomasse e rischia di emarginare il valore della chimica di base e tradizionale pagando il prezzo più alto.

Le trasformazioni che la nuova cultura ambientalista sta giustamente sostenendo, coinvolgono decisioni politiche globali che se non correttamente indirizzate e attualizzate, metteranno fuori mercato per complessità autorizzativa e costi, le produzioni trainanti del nostro sistema chimico. L’innovazione, la trasformazione, il ridisegno di processi produttivi, necessitano un equilibrio occupazionale che potrebbe non essere garantito dai tempi con cui governare il percorso di transizione. In questo senso il valore del modello partecipativo delle relazioni sindacali deve esplicitarsi attraverso la gestione di una giusta transizione che coniughi produzione, occupazione con la necessaria innovazione.

Nel 2020 abbiamo sottoscritto un accordo con Federchimica e Farmindustria denominato “F.O.R. Working” che ha aperto la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi. Un esempio del lavoro che ha l’obiettivo di sviluppare nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale tutte le linee guida utili a indirizzare una contrattazione aziendale efficace per le sfide dell’innovazione e dotarci di un testo adeguato ad affrontare questa delicata fase di trasformazione.

La piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale Chimico intende quindi affrontare questi temi

L’Osservatorio farmaceutico per la valutazione delle specificità del comparto deve invece ancora compiere passi decisi verso la qualificazione di uno scambio più puntuale in un settore in forte trasformazione che ha la necessità di affrontare in maniera specifica le varie tematiche settoriali come l’informazione scientifica del farmaco che sta vivendo particolari evoluzioni organizzative e professionali.

Si sottolinea come i temi dedicati al digitale, allo smart-working, al lavoro agile, si impongono oggi come argomenti strutturali e dunque parte fondamentale della contrattazione collettiva, come più in generale del processo di trasformazione in atto.

Le flessibilità organizzative saranno decisive nei prossimi anni per governare i cambiamenti e le trasformazioni tecnico produttive in modo da accrescere le efficienze e competitività aziendali unitamente alle competenze professionali, queste andrebbero meglio evidenziate nelle linee guida sulla contrattazione e successivamente nella verifica degli inquadramenti.

Inevitabile ricordare come l’emergenza sanitaria da Covid-19 abbia profondamente trasformato quello che era il panorama tradizionale del lavoro in azienda in presenza. Gli strumenti digitali in grado di supportare l’organizzazione del lavoro, consentendo la remotizzazione di alcune attività e l’accesso a dati e informazioni aziendali anche al di fuori della sede, sono diventati un alleato per le imprese, per portare avanti l’operatività aziendale nel corso del periodo pandemico, ma stanno diventando in questo momento un elemento strutturale di riforma della organizzazione aziendale, che richiede dunque interventi anche in termini di valutazione di mansioni, orario di lavoro, formazione, sicurezza e salute del lavoratore.

Il collegamento fra tali temi, la loro applicazione nell’azienda e gli effetti concreti per il lavoratore sono una delle sfide a cui rispondere.

È necessario che il CCNL da una parte svolga un ruolo di indirizzo delle politiche aziendali, e contemporaneamente valorizzi la contrattazione aziendale.

Anche nelle attività in cui viene dichiarato l’insostituibilità del rapporto diretto, come nell’informazione scientifica del farmaco, stiamo assistendo ad una profonda trasformazione con l’introduzione sempre più massiva di strumenti ed attività digitalizzate che se da un lato possono favorire una maggiore diffusione dell’informazione, dall’altra palesano una tendenza a considerare l’informatore come figura terminale del marketing.

Se la profonda trasformazione strutturale del settore farmaceutico che abbiamo vissuto in questi anni non consente ipotesi di un ritorno ad un contesto ormai superato, oggi si pone sempre più la necessità di affrontare il tema del ruolo dell’informazione scientifica del farmaco nell’ambito contrattuale, affinché l’introduzione di nuove tecnologie e modalità di svolgimento dell’attività non ne snaturi il ruolo che invece deve essere valorizzato.

È necessario che il contratto, anche alla luce del recente protocollo nazionale in materia, dia una definizione strutturale al sistema di Smart- Working come del F.O.R. Working così come previsto dall’accordo del 9 luglio 2020.

Nota: F.O.R. WorKing: For” è un acronimo che sta per “Flessibilità, obiettivo, risultati”. È stato introdotto in Italia per la prima volta con l’accordo programmatico firmato il 9 luglio 2020 da Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali dei settori chimico e farmaceutico. Non si tratta di telelavoro né di lavoro agile, ma di un “moderno rapporto di lavoro subordinato”, si legge nell’accordo, “caratterizzato da aspetti innovativi nella gestione dei tempi e dei luoghi, da obiettivi condivisi e risultati realizzati, finalizzato a condividere e migliorare efficienza organizzativa, produttività, salute e sicurezza dei lavoratori, bilanciamento vita/lavoro, impatto sociale e ambientale”. È il lavoratore che decide qual è il suo orario. Il lavoro verrà misurato solo sugli obiettivi concordati, sui quali però è prevista anche una revisione periodica, perché magari potrebbero risultare troppo gravosi da raggiungere nel tempo stabilito. La giornata lavorativa classica non esiste più, è il lavoratore che gestisce il proprio tempo in libertà, sapendo di dover raggiungere determinati obiettivi. E tutto il rapporto di lavoro si fonda su uno scambio tra la fiducia del datore di lavoro e la responsabilità del lavoratore.