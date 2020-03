ISF Bergamo. A disposizione per aiutare come possiamo la gestione dell’emergenza COVID-19

Noi tutti professionisti dell’informazione scientifica della provincia di Bergamo, nelle difficoltà di queste ore, sentiamo come doveroso e urgente ringraziare uno a uno i medici, il personale sanitario e parasanitario per la tenace, la dedizione e l’umana professionalità che, senza sosta, stanno dimostrando.

Non possiamo che sostenervi tutti per il faticoso lavoro svolto in prima linea. Siete stati chiamati improvvisamente ad un sfida enorme ed inedita e avete risposto mettendo in campo energie e risorse straordinarie a tutela dei molti malati e della salute pubblica.

Dal canto nostro, vorremmo aiutarvi come possiamo sensibilizzando quante più persone possibili, attraverso la nostra rete di contatti, raccomandando di attenersi a comportamenti prudenti e responsabili, in base alle disposizioni messe in atto dal DPCM del 9 marzo e vivamente ribadite dagli organi competenti per la gestione dell’emergenza COVID-19.

#NoiISFrestiamoacasa

