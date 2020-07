La ripartenza della medicina territoriale post-COVID

Si terrà lunedì 6 Luglio, dalle ore 11.00 alle 12:30, il webinar organizzato da Assogenerici, Fimmg, Simg, Cittadinanzattiva dal titolo: “La ripartenza della medicina territoriale dopo l’emergenza Covid-19“. L’evento avrà come tema gli obiettivi condivisi da medici, aziende di equivalenti e biosimilari e cittadini per la riorganizzazione dei servizi, la continuità terapeutica e il trattamento della cronicità.

Intervengono: Claudio Cricelli, Presidente SIMG; Enrique Hausermann, Presidente ASSOGENERICI; Silvestro Scotti, Segretario generale nazionale FIMMG e Antonio Gaudioso, Segretario generale di Cittadinanzattiva.

Cittadinanzattiva – 2 luglio 2020

Scopo dell’incontro è discutere degli obiettivi condivisi da medici, aziende di equivalenti e biosimilari e cittadini per la riorganizzazione dei servizi, la continuità terapeutica e il trattamento della cronicità.

Assogenerici si è impegnata per l’organizzazione di questo importante appuntamento poiché si ritiene fondamentale sottolineare il ruolo attivo ricoperto in questo momento dalla medicina territoriale, evidenziando l’importanza della continuità delle cure e della frequentazione degli ambulatori medici in tutta sicurezza.

