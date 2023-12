Le Saponine pericolo o alleate per il Cane?

Alcune piante come le Stelle di Natale o l’Edera che in questo periodo troviamo nelle nostre case se pur belle possono essere molto pericolose per i nostri cani, la sostanza con particolare pericolosita tossica presente in queste piante ma alnche in molte altre piante da giardino come ciclamino ecc.

Se il cane ingerisce parti di queste piante può mostrare segni di intossicazione gravi con azione irritante locale sulle mucose della bocca e gastrointestinale, perciò l’ ingestione di questi composti causa abbondante salivazione, vomito e diarrea, oltre ad inappetenza. Se ingerite in notevoli quantità (circa 20), provocano ripetuti episodi di diarrea e vomito che possono portare alla disidratazione.

Cosa sono le Saponine :

Si tratta di molecole complesse, di natura triterpenica o steroidica. Le saponine, sono caratterizzate da una struttura agliconica di natura steroidica oppure triterpenica.

Le saponine, dunque, hanno un nucleo agliconico che può essere steroidico o triterpenico.

Le saponine non hanno attività cardiaca, pur avendo un nucleo agliconico che può essere uno steroide; infatti, le saponine hanno sì un nucleo steroidico, ma non hanno l’anello lattonico che caratterizza i glicosidi cardioattivi. Le saponine sono molecole glicosilate e, a differenza della maggior parte dei glicosidi presenti in natura, possono essere glicosilate in uno o due punti , sono molecole che, pur avendo nucleo agliconico differente, steroidico o triterpenico, presentano tutte la stessa attività. Il termine saponine deriva dalle proprietà chimico – fisiche che mostrano in soluzione acquosa, dove abbassano la tensione superficiale dell’acqua, determinando la formazione di una schiuma persistente.

Le loro proprietà ad uso interno se ben dosate,sono generalmente capillarotropica, ovvero capace di agire direttamente sui capillari aumentandone la resistenza e diminuendone la permeabilità . Hanno anche azione sui vasi della muscolatura liscia, dove determinano vasocostrizione; aumentano altresì la permeabilità delle membrane, causando uno scompenso strutturale del mosaico fluido e delle proteine di membrana che facilitano il trasporto di svariate sostanze come possono essere i princìpi attivi.

Esempio di Tossicità da piante contenenti Saponine:

STELLA DI NATALE

Sintomi:

La stella di Natale (Euphorbia pulcherima), fiore natalizio per eccellenza, appartiene alla famiglia delle Euphorbiacea: contiene nelle foglie e nei fusti un lattice bianco costituito da triterpene e ossalati di calcio.

Tutta la pianta è tossica perché, come le altre piante che contengono ossalati di calcio, provoca irritazione nel cavo orale, con eventuale gonfiore della lingua, aumento della salivazione e possibile difficoltà alla respirazione dovuto al gonfiore (edema) in gola.

Se ingerita provoca vomito e diarrea; per contatto oculare, invece, si hanno congiuntivite e lacrimazione e per contatto cutaneo irritazione con eventuali dermatiti.

Terapia:

In modiche quantità non si registrano grossi problemi, è sufficiente somministrare un protettore della mucosa; nei casi più gravi è necessario l’intervento del veterinario.

Le Saponine possono essere un utile alleato in alcune patologie cardiache del cane ma nello stesso tempo possono essere molto pericolose, per tale motivo la loro somministrazione o il loro ingerimento casuale va controllato da parte di professionisti esperti.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali, Consulenza e Ricerca Naturopatica (Fitoterapica ed Erboristica) per Animali

iscritto nel registro degli Operatori Olistici Professionisti della Federazione Nazionale Operatori Olistici Professionisti FEENOP numero di Iscrizione FE233970N

Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali – CCDSSN

Roma – Italia

Tel:351/8681643

E-mail: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae

