MiSe. Finanziato progetto di Biomedica Foscama per ampliare la capacità produttiva di vaccini anti Covid nel sito di Ferentino

Industria farmaceutica: 22 milioni di euro per vaccini anti Covid

12 luglio 2022 – MiSe

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo di programma presentato dall’azienda chimico-farmaceutica Biomedica Foscama che punta ad ampliare la capacità produttiva di vaccini anti Covid nel sito di Ferentino (Frosinone).

Si tratta di un programma di sviluppo industriale, denominato “SI-VAX 4.0”, che prevede l’installazione di una nuova linea di preparazione, infialamento e packaging di vaccini anti SARS-COV-2 da realizzare all’interno del Laboratorio Biosicurezza di Livello 2 (BSL2). In particolare, l’investimento ha l’obiettivo di avviare la produzione di fiale monouso e flaconi mono e pluridose contenenti il vaccino anti Covid a base mRNA o a base di Adenovirus.

Le risorse per finanziare l’intervento sono complessivamente pari a 22,6 milioni di euro, di cui il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni pari a 17,9 milioni che consentiranno di aumentare l’occupazione con 80 nuovi posti di lavoro.

“Procede nella giusta direzione il programma di investimento promosso dal Mise per sostenere, attraverso i finanziamenti agevolati previsti dai contratti di sviluppo, aziende dell’industria farmaceutica che si impegnano a sviluppare sul territorio nazionale progetti in grado di aumentare la capacità di produzione di vaccini anti Covid in Italia”, dichiara il ministro Giorgetti.

Nota: Biomedica Foscama era stata dichiarata fallita nel 2019. L’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) aveva già sospeso le autorizzazioni nel 2018. Messa all’asta è stata acquistata dalla Special Product’s Line Spa, società farmaceutica italiana, presieduta da Massimo Florio, con sede a Pomezia, produttrice di farmaci Patent e off Patent (generici). Il fallimento aveva coinvolto diversi informatori scientifici agenti.

Biomedica Foscama. Accordo raggiunto nella notte

BIOMEDICA FOSCAMA GROUP, prima udienza fallimentare. Comunicato degli ISF

Piam Farmaceutici acquisisce Bruschettini. Nasce un gruppo da oltre 100 milioni