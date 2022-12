Pfizer e BioNTech contrattaccano e fanno a loro volta causa a Moderna sui brevetti del vaccino COVID-19

Pfizer Inc (PFE.N) e il suo partner tedesco, BioNTech SE (22UAy.DE), lunedì hanno contrattaccato Moderna Inc (MRNA.O in una causa sui brevetti sui loro rivali nei vaccini COVID-19, chiedendo l’archiviazione della causa nel Tribunale federale di Boston e un’ordinanza secondo cui i brevetti di Moderna non sono validi e non sono stati violati.

Reuters – December 6, 2022

Moderna aveva fatto causa per la prima volta a Pfizer ad agosto, accusando la società di violare i suoi diritti su tre brevetti relativi a innovazioni che Moderna, con sede a Cambridge, nel Massachusetts, ha dichiarato che hanno aperto la strada già prima della pandemia di COVID-19.

Moderna ha anche intentato una causa correlata contro Pfizer e BioNTech in Germania. Tutte e tre le società sono anche coinvolte in controversie sui brevetti statunitensi con altre società sui vaccini.

Un portavoce di Pfizer ha affermato che la società e BioNTech sono fiduciose della loro proprietà intellettuale e “si difenderanno con forza” dalle affermazioni di Moderna”.

Moderna non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul deposito dell’azione legale di lunedì.

Nella sua causa, Moderna aveva chiesto una somma, non resa nota, di danni in denaro per i vaccini Pfizer COVID-19 venduti da marzo. Il vaccino di Pfizer ha guadagnato oltre $ 26,4 miliardi per la società con sede a New York nei primi nove mesi del 2022, mentre Moderna ha venduto oltre $ 13,5 miliardi del suo vaccino nello stesso periodo, secondo i documenti depositati dalla società presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Pfizer e BioNTech hanno affermato nella loro dichiarazione di lunedì di aver sviluppato il loro vaccino in modo indipendente, definendo la causa legale di Moderna “storia revisionista” e sostenendo che i suoi brevetti “superano di gran lunga i suoi effettivi contributi al campo”.

Le società, americana e tedesca, hanno sostenuto che Moderna ha ignorato i contributi dei loro scienziati alla tecnologia fondamentale dell’mRNA, così come quelli dei ricercatori del National Institutes of Health del governo degli Stati Uniti.

Moderna ha anche rinunciato al suo diritto di intentare causa quando si è impegnata a non citare in giudizio altri produttori di vaccini COVID-19 durante la pandemia, afferma quanto depositato nell’atto giudiziario, sostenendo che la pandemia non è ancora terminata.

Nota: Moderna aveva fatto causa a Pfizer e BioNTech per violazione dei suoi brevetto mRNA sostenendo che Pfizer e BioNTech hanno copiato illegalmente le invenzioni di Moderna e che hanno continuato a utilizzarle senza autorizzazione”, afferma Shannon Thyme Klinger, responsabile dell’ufficio legale di Moderna. “Al di fuori dei paesi AMC 92 [quelli a reddito medio e masso, ndr], dove l’approvvigionamento dei vaccini non è più un ostacolo all’accesso ai vaccini stessi, Moderna si aspetta che Pfizer e BioNTech compensino la stessa Moderna”

L’U.E. ha acquistato fino 2,4 miliardi di dosi del vaccino Pfizer. Si ignora l’importo. Esse rappresentano all’incirca la metà del sovrabbondante approvvigionamento complessivo dell’Ue. Ha infatti stipulato contratti che riguardano fino a 4,2 miliardi di dosi di anti Covid per 447 milioni di abitanti. Sono 9 o 10 dosi a testa.

Pfizer a Moderna: somiglianze e differenze

Ambedue sono vaccini a mRNA (RNA messaggero). Una dose di vaccino, quindi, contiene una molecola di RNA messaggero dotata di tutte le informazioni necessarie affinché le cellule del nostro corpo possano sintetizzare la proteina Spike del coronavirus SARS-CoV-2. Dopo aver ricevuto il vaccino, l’organismo inizia a produrre tale proteina, che sarà riconosciuta come “estranea” dal sistema immunitario, che a sua volta si attiverà per produrre gli anticorpi e reclutare linfociti killer con lo scopo di neutralizzare gli “invasori”. Solo in seguito a questo primo contatto con l’antigene (la proteina Spike) il sistema immunitario sarà in grado di riconoscere e difendere l’organismo, nel caso in cui quest’ultimo venga infettato dal virus “vero” (Figura 1). L’mRNA iniettato, invece, essendo una molecola altamente instabile, verrà degradato nell’arco di qualche ora o entro pochi giorni dalla vaccinazione. Infatti, a differenza della doppia elica di DNA, resa particolarmente stabile dalla capacità delle basi azotate di formare legami a idrogeno, ciascun filamento singolo di mRNA, molto meno stabile, è sottoposto di continuo alla funzione degradante delle RNAsi, le ribonucleasi capaci di idrolizzare l’RNA a singolo filamento.

Come Moderna, approvato il 6 gennaio 2021 da EMA, anche il vaccino Pfizer-BioNTech, approvato dall’EMA lo scorso 21 dicembre ed efficace nel 95% dei casi, rientra nella categoria dei “farmaci a mRNA”. Tuttavia, le due preparazioni vaccinali presentano alcune differenze importanti, in particolare relative alla temperatura di conservazione. Perché il vaccino Moderna può essere conservato a temperature di +2/+8 °C per 30 giorni, mentre quello di Pfizer richiede una temperatura di conservazione di -70 ± 10 °C?

In entrambi i vaccini, affinché l’mRNA a singola elica sia trasportato “in vivo” e riesca a raggiungere il citoplasma delle cellule senza essere degradato nella circolazione sanguigna, viene incapsulato all’interno di nanoparticelle lipidiche (LNPs), lipidi della dimensione di pochi nanometri sempre più utilizzati nel drug delivery (somministrazione di farmaci), in particolare per la somministrazione di acidi nucleici con scopi terapeutici. Una tipica nanoparticella è composta da 4 parti: il lipide ionizzabile, che consente alla nanoparticella di auto-assemblarsi; gli agenti stabilizzanti che conferiscono stabilità alla struttura a doppio strato quali il colesterolo, un fosfolipide e il polietilenglicole (PEG).

Poiché l’mRNA si degrada con grandissima facilità, la conservazione dei vaccini a temperature molto basse consente di rallentare le reazioni chimiche interne e di mantenere integra la sua struttura. Anche le nanoparticelle sono particolarmente sensibili al calore; tuttavia, la differenza in termini di temperatura di conservazione tra i vaccini Pfizer e Moderna è proprio da ricondurre alle differenze tra questi nano-trasportatori lipidici (Tabella 1). Nel caso di Moderna, infatti, alcuni dei lipidi che costituiscono le nanoparticelle lipidiche rendono il vaccino più “stabile” e quindi conservabile in frigorifero per 30 giorni perché meno sensibile alle temperature.

Fonte Ylenia Nicolini . Mondadori Education

