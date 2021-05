Regione Lombardia. Superate le disposizioni adottate nell’emergenza Covid. L’attività degli ISF può riprendere

p.c.

Fedaiisf Lombardia – Francesca Boni Email: fedaiisfvarese@gmail.com

Oggetto: Indicazioni in merito all’attività di informazione e promozione scientifica nelle strutture del SSR e negli ambulatori dei MMG e PLS.

Si fa seguito alla nota prot. Protocollo G1.2020.0020939 del 22/05/2020, che ha voluto fornire indicazioni temporanee per le attività di Informazione medico-scientifica in quanto connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 del periodo in cui è stata inviata.

Considerato l’attuale quadro epidemiologico, le disposizioni di cui alla succitata nota si possono considerare superate.

Precisato che l’attività di informazione medico-scientifica deve essere svolta, garantendo sempre in via prioritaria le attività sanitarie verso i cittadini e l’accesso in sicurezza, con l’applicazione delle dovute misure di prevenzione della trasmissione del contagio, è possibile la ripresa dell’organizzazione di incontri in presenza con il personale sanitario.

Infine, si ricorda che l’attività di informazione medico-scientifica (che riguarda anche i dispositivi, oltre che i medicinali) è normata dal decreto legislativo n. 219/2006 (s.m.i)

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo la massima diffusione dei contenuti di tale nota

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE IDA FORTINO