Schillaci alla 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, partecipa ai lavori della 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite #UNGA78 che si tiene a New York dal 19 al 22 settembre 2023.

Prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, copertura universale sanitaria ed eradicazione della tubercolosi: sono i temi delle sessioni plenarie dedicate alla salute globale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il Ministro Schillaci, che si trova a New York come membro della delegazione di governo guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà anche a diversi incontri bilaterali tra cui quello con il ministro della Salute francese Aurelien Rousseau in programma il 20 settembre.

Nel corso della settimana il Ministro inoltre incontrerà rappresentanti delle organizzazioni internazionali comunità scientifica anche in vista della Presidenza italiana del G7.

