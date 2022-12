Sez. AIISF Brescia. Contributo a sostenere le iniziative di BresciaSoccorso.

Brescia 2 dicembre 2022

Stamattina, in via Rieti, 2 – Brescia, presso la sede di BresciaSoccorso, c’è stato l’incontro di noi informatori associati

Aiisf-Abis con la Presidente Dott.ssa Ludovica Paolucci, per consegnarle l’assegno come contributo a sostenere le iniziative di “BresciaSoccorso”.

BresciaSoccorso nasce 30 anni fa dall’iniziativa di volontari, con 2 ambulanze. Oggi opera non solo con mezzi di trasporto, nel campo dell’emergenza e urgenza sanitaria ma, da più di 20 anni, soccorritori qualificati sono a completa disposizione della cittadinanza per molteplici esigenze di trasporto di pazienti dializzati, ricoveri o visite mediche, trasferimenti tra strutture ospedalieri, consegna gratuita di farmaci trasporto di sangue ed emoderivati, assistenza a manifestazioni sportive, culturali o eventi in genere.

Lo spirito di solidarietà è uno dei principi base di noi informatori dell’Aiisf-Abis Brescia che continuerà ogni anno, con parte del ricavato delle iscrizioni, a sostenere enti o associazioni no profit il cui contributo è significativo ed importante per il bene del malato.

Presidente Sez. AIISF Brescia

Dott.ssa Lorella Fasano